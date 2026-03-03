兄弟2026年度口號出爐！「奪還」宣示強勢奪回冠軍

▲兄弟宣布年度口號以及主視覺 。（圖／截自中信兄弟粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

2026年新球季即將到來，中信兄弟今正式公布年度口號「奪還（だっかん／Dakkan）」，以日文「奪還」為核心精神，象徵主動出擊、強勢奪回冠軍的決心。歷經挑戰與淬鍊後，黃衫軍團將以更堅定的信念整裝再發，宣示一步一步，奪回屬於兄弟的榮耀。

「奪還」源自日文「だっかん（Dakkan）」，意指奪回、收復失地。兄弟表示，這不只是口號，更是一種態度與行動力的展現。在面對外界競爭與自我考驗之際，全隊將正面迎戰、毫不退縮，以強勢姿態向冠軍發起挑戰。

球團形容，每一位身披黃衫的兄弟，都是這場戰役中不可或缺的一員，就像一支整裝待發的軍隊，有清晰的戰術佈局，也有彼此信任的默契，方向一致、步伐篤定，為同一個目標並肩而戰。

年度主視覺上，球團以「石柱」與「階梯」作為核心象徵。石柱中透出的光芒，代表兄弟過往締造的榮耀，更承載著歷代球員拚搏與信念的傳承，在時光中持續發光；而向上延伸的階梯，則象徵「奪還」之路必須跨越的重重考驗與挑戰，意味著通往冠軍的道路從不平坦。

畫面中，隊長王威晨與游擊手江坤宇挺身站在最前線。王威晨眼神堅定，展現不容質疑的領袖氣勢；江坤宇則流露出蓄勢待發的敏銳與果敢。緊接在後是重砲手許基宏，站在畫面中央，猶如整支軍團最強大的火力。

黃衫軍團強調，不會因為困難而卻步，反而會將這些挑戰與經歷，轉化為前進的力量，且唯有並肩前行，才能完成屬於兄弟的終極目標。