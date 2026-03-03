曾豪駒看見渴望！費爾柴德扛首棒無壓力　喊話回應TOTORO信任

▲中華隊，費爾柴德。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／宮崎報導

台美混血好手費爾柴德3日在官辦熱身賽首度亮相，擔任第一棒繳出2打數2安打的表現，另有1次失誤後靠對方失誤上壘，攻守兩端都成為焦點。首次穿上中華隊戰袍出賽，他展現積極企圖心，也用安打為自己暖身成功。

賽後受訪時，費爾柴德談到擔任開路先鋒的心情，直言沒有額外壓力，「TOTORO會把我擺在第一棒表示他對我很有信心。」事實上，總教練曾豪駒初次見到他時，就主動展現親民一面，笑著對他說：「請叫我豆豆龍就好。」曾豪駒綽號「龍貓」，英文唸法近似「Totoro（豆豆龍）」，也藉此拉近與費爾柴德之間的距離。如今費爾柴德在公開場合自然喊出「TOTORO」，可見兩人互動相當融洽。

總教練曾豪駒則肯定費爾柴德的投入態度，「他很渴望為中華隊做出貢獻，也把自己調整得很好。」曾豪駒指出，無論是打擊或守備，費爾柴德此役的表現都讓教練團放心，「這是我們所看到的，也希望這個手感可以繼續保持下去。」

隨著正賽即將開打，費爾柴德在熱身賽就展現穩定內容，加上與教練、隊友間的良好互動，已逐步融入團隊。若持續扛下第一棒重任，他將成為中華隊進攻發動的重要關鍵人物。