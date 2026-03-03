運動雲

>

曾豪駒點出攻擊最大課題　李灝宇失誤不擔心、投手好球率提升

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊3日官辦熱身賽以5比1擊敗福岡軟銀鷹，替正賽前最後調整畫下句點。賽後總教練曾豪駒先向主辦單位表達感謝，「首先要感謝大會安排這兩場熱身賽。」同時也感謝歐力士球團雖未能交手仍給予協助，以及軟銀球團提供支援，讓球隊能在此役把想做的內容完整呈現。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

談到整體表現，曾豪駒指出投手群發揮穩定，是團隊最想看到的方向，「今天的投手群表現其實都還蠻穩定的。」攻擊端執行度也不錯，並點出得點圈與滿壘進攻仍是重點課題，但也看到後續串聯的感覺，「希望把這個感覺帶入到正賽去。」他強調進入正賽後更需要把細節掌握得更好，現階段球員融入度提升，「希望帶著這份感覺與渴望贏球的態度，去有好的表現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對投手調度，中華隊此役安排多達7名短局數投手登板，依序為張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳。曾豪駒表示，主要是為了維持手感。他提到前幾場比賽投手有時無法把控制做到最好，但這場看起來好球率提升不少，期待正賽時投手群能更相信自己的能力，把最好的實力拿出來與對手對決。

此外，李灝宇此役鎮守二壘並排進第二棒，首局守備出現一次失誤，不過很快調整回穩，3局下更完成關鍵雙殺。賽後曾豪駒肯定他的表現，「我覺得他今天的表現其實蠻好的。」他認為首球失誤可能與場地適應有關，但李灝宇很快修正，後續處理雙殺的守備正是他的強項，也展現調整能力。

關鍵字： 中華隊熱身賽曾豪駒李灝宇投手調度2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

【哈米尼身亡街頭慶祝】伊朗民眾「歡呼起舞」　放火燒雕像、推倒紀念碑

熱門新聞

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

2柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

3快訊／中華隊先發打線出爐

4中華隊小心！澳洲熱身賽雙轟示威

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1WBC韓國隊教頭下戰帖　大讚混血唐寧

2韓國隊鬆一口氣！混血唐寧初登板好表現

3挨金倒永3分砲　片山樂生1.2局失5分

4Switch抽起來！快來WBC超級預測王

5WBC韓國隊單場3轟　8比5擊敗歐力士

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366