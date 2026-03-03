曾豪駒點出攻擊最大課題　李灝宇失誤不擔心、投手好球率提升

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊3日官辦熱身賽以5比1擊敗福岡軟銀鷹，替正賽前最後調整畫下句點。賽後總教練曾豪駒先向主辦單位表達感謝，「首先要感謝大會安排這兩場熱身賽。」同時也感謝歐力士球團雖未能交手仍給予協助，以及軟銀球團提供支援，讓球隊能在此役把想做的內容完整呈現。

▲中華隊總教練曾豪駒。（圖／記者楊舒帆攝）

談到整體表現，曾豪駒指出投手群發揮穩定，是團隊最想看到的方向，「今天的投手群表現其實都還蠻穩定的。」攻擊端執行度也不錯，並點出得點圈與滿壘進攻仍是重點課題，但也看到後續串聯的感覺，「希望把這個感覺帶入到正賽去。」他強調進入正賽後更需要把細節掌握得更好，現階段球員融入度提升，「希望帶著這份感覺與渴望贏球的態度，去有好的表現。」

針對投手調度，中華隊此役安排多達7名短局數投手登板，依序為張峻瑋、胡智爲、張奕、林詩翔、陳冠宇、林凱威、曾峻岳。曾豪駒表示，主要是為了維持手感。他提到前幾場比賽投手有時無法把控制做到最好，但這場看起來好球率提升不少，期待正賽時投手群能更相信自己的能力，把最好的實力拿出來與對手對決。

此外，李灝宇此役鎮守二壘並排進第二棒，首局守備出現一次失誤，不過很快調整回穩，3局下更完成關鍵雙殺。賽後曾豪駒肯定他的表現，「我覺得他今天的表現其實蠻好的。」他認為首球失誤可能與場地適應有關，但李灝宇很快修正，後續處理雙殺的守備正是他的強項，也展現調整能力。