林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

▲中華隊林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數，中華代表隊3日於日本宮崎迎來官辦熱身賽，對陣日職福岡軟銀鷹二軍，展開旅日生涯、加盟埼玉西武獅的台灣重砲林安可，此役展現絕佳手感，單場敲出雙安。然而，比賽中卻出現逗趣一幕，隊長陳傑憲疑似在林安可打擊時高喊「跨幾咧蝦米叫西武的第四棒啦（看一下什麼叫西武第四棒）」，這番「超接地氣」場邊喊話意外搶走焦點，賽後也引發網友瘋傳。

台美混血強打龍恩（Jonathon Long）因傷勢問題退出中華隊，外界普遍看好具備強大長打能力的林安可，將是正賽扛起中華隊第4棒重任的熱門人選。

今在宮崎交手軟銀二軍，林安可擔綱先發第5棒、指定打擊，2 局上首打席就敲出一壘安打上壘，隨後靠著捕手蔣少宏的適時安打，林安可直衝本壘為中華隊跑回分數。4局上林安可再次擊出強勁的穿越安打，開賽前兩打席皆有建樹，手感熱到發燙。儘管隨後在6局與8局分別以界外飛球與三振出局，但單場4打數2安打表現仍相當搶眼。

然而6局上，正當已經敲出雙安的林安可走上打擊區時，寂靜的球場轉播中突然傳出一聲清晰且響亮的台語大喊：「跨幾咧蝦米叫西武的第四棒啦！（看下什麼叫西武的第四棒啦！）」

這句充滿張力的應援隨即在Threads 上引發討論，由於喊話內容充滿台南球場的既視感，且語氣具有極高辨識度，大批球迷一致推論這就是隊長「里長伯」陳傑憲的傑作。影片上傳短短1小時內，觀看人數就逼近10萬人大關。許多網友紛紛笑翻留言，「里長伯廣播」、「24（陳傑憲）對77（林安可）真的很有愛」「把宮崎當台南市立棒球場逆」。