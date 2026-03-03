運動雲

>

林安可雙安發威　陳傑憲超台應援：跨幾咧蝦米叫西武第四棒！

▲▼2026台日交流賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最後倒數，中華代表隊3日於日本宮崎迎來官辦熱身賽，對陣日職福岡軟銀鷹二軍，展開旅日生涯、加盟埼玉西武獅的台灣重砲林安可，此役展現絕佳手感，單場敲出雙安。然而，比賽中卻出現逗趣一幕，隊長陳傑憲疑似在林安可打擊時高喊「跨幾咧蝦米叫西武的第四棒啦（看一下什麼叫西武第四棒）」，這番「超接地氣」場邊喊話意外搶走焦點，賽後也引發網友瘋傳。

台美混血強打龍恩（Jonathon Long）因傷勢問題退出中華隊，外界普遍看好具備強大長打能力的林安可，將是正賽扛起中華隊第4棒重任的熱門人選。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今在宮崎交手軟銀二軍，林安可擔綱先發第5棒、指定打擊，2 局上首打席就敲出一壘安打上壘，隨後靠著捕手蔣少宏的適時安打，林安可直衝本壘為中華隊跑回分數。4局上林安可再次擊出強勁的穿越安打，開賽前兩打席皆有建樹，手感熱到發燙。儘管隨後在6局與8局分別以界外飛球與三振出局，但單場4打數2安打表現仍相當搶眼。

然而6局上，正當已經敲出雙安的林安可走上打擊區時，寂靜的球場轉播中突然傳出一聲清晰且響亮的台語大喊：「跨幾咧蝦米叫西武的第四棒啦！（看下什麼叫西武的第四棒啦！）」

View on Threads

這句充滿張力的應援隨即在Threads 上引發討論，由於喊話內容充滿台南球場的既視感，且語氣具有極高辨識度，大批球迷一致推論這就是隊長「里長伯」陳傑憲的傑作。影片上傳短短1小時內，觀看人數就逼近10萬人大關。許多網友紛紛笑翻留言，「里長伯廣播」、「24（陳傑憲）對77（林安可）真的很有愛」「把宮崎當台南市立棒球場逆」。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊林安可陳傑憲WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

熱門新聞

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

2柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

3快訊／中華隊先發打線出爐

4中華隊小心！澳洲熱身賽雙轟示威

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1WBC韓國隊教頭下戰帖　大讚混血唐寧

2韓國隊鬆一口氣！混血唐寧初登板好表現

3挨金倒永3分砲　片山樂生1.2局失5分

4Switch抽起來！快來WBC超級預測王

5WBC韓國隊單場3轟　8比5擊敗歐力士

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366