中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

▲WBC澳洲隊熱身賽以5比1擊敗讀賣巨人二軍。（圖／翻攝自teamaustraliabaseball IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式賽開打在即，與中華隊同屬C組的澳洲代表隊，3日於宮崎展開對戰日職讀賣巨人二軍的官方熱身賽，澳洲隊憑藉霍爾（Alex Hall）與柏克（Chris Burke）兩發發陽春全壘打，加上第6局攻勢串聯單局灌3分，投手群也集體封鎖對手打線，終場以5比1擊敗巨人二軍，接下來就是要在正賽首戰中華隊正面交鋒。

澳洲、巨人二軍前3局僵持不下，4局上澳洲隊率先發難，前釀酒人高階1A好手霍爾（Alex Hall），從巨人先發森田駿哉手中轟出左外野陽春砲，為球隊先馳得點，幫助澳洲隊破蛋。

而6局上澳洲攻勢再起，懷特菲爾德（Aaron Whitefield）與霍爾接連敲出安打，隨後戴爾（Jarryd Dale）嘗試犧牲觸擊造成巨人守備失誤，形成滿壘局面。格倫丁寧（Robbie Glendinning）展現選球耐心，選到四壞球保送擠回1分，老將肯內利（Tim Kennelly）隨即補上右外野適時安打，助澳洲單局灌進3分奠定勝基。8局上柏克（Chris Burke）錦上添花再補上一記陽春彈，將領先擴大至5比1。

澳洲隊此役採投手車輪戰，有效壓制巨人二軍，先發右投麥克當諾（Connor MacDonald）35球投3局僅被敲2安、送出1次三振無失分；隨後霍蘭德（Sam Holland）中繼2局僅被敲1安同樣無失分，儘管K.霍爾（Kieren Hall）在第7局遭巨人知念大成擊出左外野高飛犧牲打打破鴨蛋、失掉全隊唯一的分數，但左投摩根（Cooper Morgan）後援2局無安打，加上漢普頓（Ky Hampton）關門成功，五位投手合力為勝利奠定基礎。

在巨人隊方面，雖然二軍最終吞下敗仗且發生3次守備失誤，但陣中幾位球員的發揮仍引起關注，29歲的先發左投森田駿哉主投4局僅被敲出2支安打、失1分；雖然他在第2局曾因違反「投球計時器」（Pitch Clock）規定被加計1個壞球，但他隨即展現成熟心態以雙殺打化解危機。