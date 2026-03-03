運動雲

40位女神齊聚見面會　台灣運動文化展3月6日熱血登場

▲SPORTsLAND「台灣運動文化展」將於3月6日到9日正式展開。（圖／SPORTsLAND提供）

▲SPORTsLAND「台灣運動文化展」將於3月6日到9日正式展開。（圖／SPORTsLAND提供）

記者杜奕君／綜合報導

一年一度的體育盛宴2026 SPORTsLAND台灣運動文化展，將在 3月6日到9日伴隨著超大螢幕的台灣棒球直播派對於花博爭艷館展開！今年持續擴大規模，從體育賽事到運動文化再到應援文化，活動豐富多元，而且只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，現場還有多項會員任務可以累積MVP POINTS，讓更多人可以用實際行為一起參與到台灣的運動文化之中！

本屆活動的重要亮點，除了台灣棒球直播派對，要和所有球迷一起為中華隊加油之外，最受矚目的就是啦啦隊舞台的見面會，本次特邀12位韓國職業棒球啦啦隊來台，從隊長級到寶藏女孩一次滿足，以及在台發展的啦啦隊共計超過 40位女神，夢幻連動！

SPORTsLAND是台灣運動產業的新嘗試，希望透過「行動」來累積會員點數MVP POINTS，將與運動相關的大小事變成「會員任務」，讓不論是運動的「參與者」或「觀賞者」，都可以變成台灣運動文化的玩家，一起來解任務，賺點數，換禮物。

2026的台灣運動文化展就是 SPORTsLAND 的首次大型會員活動，現場只要下載「SPORTsLAND APP」即可免費入場，成為會員後，針對不同族群、不同展區也都設定了不同的任務，依照任務的難易度決定 MVP PIONTS 的數量，只要完成任務，獲取 MVP POIONTS 後，則可以兌換禮物，像是簽名球、電動腳踏車、限定商品或活動優先體驗券等。

世界棒球經典賽在東京火熱開打，SPORTsLAND 3月6到8日 3天都將在運動文化展巨型螢幕登場，三天的中華隊賽程皆有直播，由人氣應援團長帶領球迷一起熱血應援，同時也會有運彩協進會、17 LIVE 抽獎送好禮！

另外，3月6日台籃球星阿巴西於 CONSCIOUS 籃球藝術特展舉辦見面會、棒壇傳奇張泰山3月8日於直播派對舞台和球迷相見；3月7日 TPVL 桃園雲豹飛將啦啦隊桃氣女孩、3月8日味全龍威弟、富邦悍將富藍奇、新竹攻城獅瑞迪和台北伊斯特兔之助等人氣吉祥物，以及《宇宙啦啦隊》都將進行全場大遊行。

運動文化展最熱門的啦啦隊舞台區，今年擴大成三面舞台，並且安排專屬攝影高台，讓球迷無死角與女神見面，展開簽名、拍照會！更是特邀韓國3組共12名啦啦隊，其中包含車睿娜、龍京雅、徐如辰、宋晈校、趙多彬、申惠齡、劉世理、鄭嘉睿、信妃、朴智英、朴慧仁與李奎利，從隊長級到潛力寶藏女孩的 K-Cheer Team 豪華陣容，加碼推出限定「超大人生四格」限量拍攝！

邀請台灣棒籃排8支職業運動人氣啦啦隊女孩，其中不乏鄭熙靜、金吉娜、吳瑞律、金世星、李藝斌與金海莉，本土啦啦隊更是以「桃氣女孩」作為整個活動的應援大使，將會在3月7日下午在場內繞場遊行，跟現場觀眾互動，展現屬於台灣的應援文化。今年共計超過40名啦啦隊出席，四天活動與粉絲簽名合照一次滿足。

▲SPORTsLAND「台灣運動文化展」將於3月6日到9日正式展開。（圖／SPORTsLAND提供）

關鍵字： 台灣運動文化展SPORTsLAND啦啦隊

