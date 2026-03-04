首於「捕手總教練」麾下效力　凃壯勳面對洪總壓力變動力

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳訓練選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

在台灣職棒界，總教練的出身背景往往決定了球隊的戰術底色。台鋼雄鷹一軍捕手教練凃壯勳（42歲），在加盟這支南台灣新勢力後，迎來了職涯的一大轉折：這是他19年棒球生涯中，首度在一名「捕手出身」的總教練手下效命。面對擁有「諸葛紅中」美譽的洪一中，凃壯勳從起初的敬畏與不敢對話，到如今能帶著日系新式教材與其深度交流，這段「捕手與捕手」的連線，為台鋼雄鷹築起最嚴密的防線。

凃壯勳與洪一中的交集，最早可追溯到2004年。當時仍是大學球員的凃壯勳，在一次代表中華隊與職業隊比賽後，因投球放球點出現故障而感到困惑。

凃壯勳回憶道：「那時候我剛好投球模式跟洪總很像，那天剛好是在澄清湖球場，我同學帶我去請教他。當時洪總名望很高，雖然看起來嚴肅，但他很直接地告訴我，有些方式改不回來了，唯有持續投、持續訓練才能克服。」這場簡短的對話，在年輕的凃壯勳心中留下了「洪總很嚴厲」的震撼印象，也讓他在此後的職涯中，始終對這位前輩保持著一份敬畏。





▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）

凃壯勳在統一獅效力近20載，經歷過郭泰源、黃甘霖以及現任的林岳平等多總教練，獅隊過往的總教練多為投手或野手背景。

凃壯勳分析，「洪一中總教練自己就是捕手出身，他是戰場上的指揮官，這對我來說是全新的體驗，我必須更精準地適應他的戰術邏輯，因為他看捕手的眼神是非常銳利的。」

今年初，凃壯勳將前往日本交流學到的科學化捕手教材帶回台鋼，在向洪總報告時，他原先擔心這位傳統名將會對新式觀念有所保留，沒想到，洪一中的開放態度令他驚訝。

「我去小房間找紅總交流日本學回來的東西，他非常認同，他說現在的棒球一直在演變，就像以前內野手都要雙手接球，現在多數改為單手，他不但沒有否定，還鼓勵我放手去教。」凃壯勳說洪總給的任務很純粹，「終極目的就是要贏球、選手要有表現，其餘的專業空間他完全放權給我。」

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

隨著春訓與賽季的推移，凃壯勳與洪總的相處模式逐漸「破冰」，他笑稱，洪總私下其實也有非常有趣的一面，聊天內容更是「澎湃（phâng-phài，意指豐富有趣）」。

「因為年紀與資歷差太多，我以前真的不敢跟他說話。」凃壯勳坦言，「但現在慢慢適應後，發現他其實很好溝通。我現在最重要的是適應他的想法與節奏。他想要怎麼下戰術、他看到的優缺點，都會直接給我指教。我再將這些『捕手教頭』的精髓，轉化成與年輕捕手群交流的養分。」