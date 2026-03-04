張肇元報銷不能讓捕手戰力打折　凃壯勳談7人競爭一軍「指揮官」

▲台鋼雄鷹捕手陳致嘉。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者蔡厚瑄／專訪

台鋼雄鷹衝擊2026年球季的征途出現重大變數，去年整季表現優異、扛下主戰捕手重任的張肇元，因右手肘韌帶斷裂，確定將進行韌帶重建手術，2026年球季幾乎宣告提前報銷。面對這突如其來的戰力缺口，一軍捕手教練凃壯勳雖感遺憾，但也以此勉勵陣中其餘7名捕手：「機會已經來了，能不能證明給總教練看，就看你們這段時間的表現！」

張肇元自加入台鋼雄鷹以來，一直是教練團最信任的本壘後方守護者。事實上，他過去就一直帶著手肘韌帶撕裂的舊傷拚戰。去年休賽季期間，手肘出現嚴重的積水情況，顯示傷勢已惡化至臨界點，經過醫療團隊與球團反覆評估，決定為了其職涯長遠考量進行手術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項決定意味著張肇元去年留下的104場出賽、768局蹲捕空缺，將成為其餘7名捕手的競爭戰場。這不僅是防守端的大風吹，更是考驗雄鷹戰力深度的關鍵時刻。

談到捕手養成時，凃壯勳直言最難的部分不是接球技巧，而是頭腦，「我覺得接球是第一主軸，但捕手是最重要的指揮官，頭腦不清楚，後面什麼都沒辦法操作，你必須去記住打者的狀況、球路、落點，是拉擊還是推打，進而做出適當的配球，人家說好的投手好找，但具備冷靜思考能力的捕手真的不好找。」

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

他回憶起2013、2014年與郭泓志共事的日子，讓他深刻理解大聯盟級捕手如何觀察投手當下狀況並即時應變。面對現代棒球18秒的投球時限，捕手必須在零點幾秒內做出決策，這對年輕捕手而言是極大的心智挑戰。

目前台鋼雄鷹捕手群共有7人在競爭一軍位置，包括劉時豪、陳致嘉、陳世嘉、吳柏萱、顏采丞、吳明鴻與廖奕安。凃壯勳強調，大家的實力非常接近，洪總（洪一中）會根據臨場反應與抗壓性來決定人選。

凃壯勳勉勵這群「本壘板守護者」要盡量阻斷對方的攻勢，將每一分傷害降到最低，而這種對於細節的執著，也獲得了選手們的實質回饋。

年輕捕手陳致嘉對於凃教練的引導頗有感觸，他指出教練非常執著於捕手細節的細膩度，這讓他們在銜接一軍節奏時更有方向感。「我們持續執行從日本帶回來的訓練內容，教練的認真態度帶動了大家，我覺得今年這套體系會有很不錯的成果。」陳致嘉說道。

而另一位受矚目的小將吳柏萱，與凃壯勳的淵源更是深厚。早在高中時期，吳柏萱便曾受過教練指導，職棒後再次相遇，讓他對教練的訓練重點能更快領神會。吳柏萱特別提到日系器材對Framing手感的顯著提升，並分享了教練傳達的一個重要觀念：「凃教練常告訴我們，『花錢投資自己』是非常重要的。使用了這些專業教材後，接球感覺真的差很多，這也讓我們更懂得珍惜這些提升專業身價的機會。」

▲台鋼雄鷹吳柏萱。（圖／台鋼雄鷹提供）