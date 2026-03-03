籃球也可以很時尚！　TPBL宣布與時裝品牌合作、球星上伸展台走秀

▲TPBL宣布INMORIES成為聯盟官方合作夥伴。（圖／TPBL職籃提供）

TPBL台灣職業籃球大聯盟正式宣布，時裝品牌INMORIES成為聯盟官方合作夥伴。雙方將攜手推出聯盟官方商品及冠軍賽系列限定商品，並首度將籃球與時尚跨界結合，於INMORIES參與台北時裝周期間，邀請聯盟球員擔任伸展台模特兒，共同展現運動與設計交織的嶄新風貌。

TPBL持續致力於拓展籃球文化的邊界，不僅在賽事內容與轉播品質上精進，更積極思考如何讓籃球走進更多元的生活場景。此次與INMORIES的合作，象徵聯盟品牌策略的重要一步，讓籃球不只屬於球迷，更成為日常穿搭與文化認同的一部分。

以「回憶」為核心理念 打造專屬於籃球的時尚語言

創立於 2019 年、高雄起家的 INMORIES，是一個以「回憶」為核心理念的時裝品牌。品牌透過將日常基本服飾的結構進行重組與拼接，把過往的美好記憶轉化為細膩且富有層次的設計語彙。多年參與臺北時裝週，更曾於 2024 年登上台灣國慶晚會，以及 2020 年受邀參與溫哥華時裝週，INMORIES 在設計圈逐步建立鮮明識別度。

其獨一無二的服裝版型、舒適親膚的面料與細緻剪裁，使穿著者在生活的每一刻，都能自信且堅定地書寫屬於自己的回憶 —— 簡單卻不平凡。

此次合作中，雙方將以籃球場上的熱血時刻、城市記憶與冠軍榮耀為靈感，透過時尚語彙重新詮釋籃球文化，推出兼具設計感與實穿性的聯盟系列商品，讓賽事精神延伸至日常生活。

打破框架 讓籃球成為文化符號

TPBL 表示，時尚元素的導入，有助於籃球品牌跳脫「僅屬於球迷」的框架，轉化為更具文化象徵性的存在。透過設計語言的轉譯，時尚消費者、潮流族群、設計圈與KOL等族群，將有機會因為聯名商品而與籃球產生新的連結。

相較於純運動導向商品，時尚設計更容易吸引女性市場及「不一定觀看比賽、但認同文化」的消費者，進一步拓展聯盟品牌的審美高度與延展性。

此外，時尚語言具備高度國際共通性，未來也將有助於 TPBL 在海外市場建立辨識度，讓品牌影響力不僅依賴賽事轉播，更能透過文化與設計被看見。

從球場走向伸展台

本次合作亮點之一，將於INMORIES參與台北時裝周期間，邀請TPBL聯盟球員登上伸展台，以不同於賽場上的姿態詮釋籃球風格。這不僅是一場時尚展演，更是一場文化交流，讓運動員作為城市文化的代表，跨界對話設計與創意產業。

TPBL強調，籃球不只是競技，更是一種生活態度。未來聯盟也將持續透過多元跨界合作，拓展品牌想像力，讓籃球文化成為世代共享的風格象徵。

更多聯名商品資訊與時裝週活動細節，將由聯盟與INMORIES於後續正式公布。