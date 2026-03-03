NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

▲詹姆斯在今夏將成為自由球員，傳出勇士柯瑞、格林將全力爭取他的加盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）在本賽季結束後，將取得完全自由球員身分，屆時若他選擇續戰，這場「詹皇爭奪戰」勢必引爆全聯盟高度關注。根據美國媒體報導指出，西區另一支人氣勁旅金州勇士，陣中王牌一哥柯瑞（Stephen Curry）與主力前鋒（Draymond Green）將全力招募詹姆斯，希望力組新勇士3巨頭合體奮戰。

即便已經高齡41歲，但詹姆斯在當前NBA賽場仍具有極高的影響力與主宰性，目前外界普遍認為，他在下個賽季持續於賽場奮戰機率極高，這個夏天也將是他自2018年以來，首度成為自由球員身分。

根據《Lakers Daily》報導，柯瑞在巴黎奧運與詹姆斯成功聯手替美國男籃完成金牌5連霸後，對於兩人合作狀況感到相當融洽與滿意，將和格林攜手全力招募詹皇加盟勇士。

格林與詹姆斯的私交也相當不錯，日前格林熱身練投時，詹姆斯還偷偷從後方「蓋火鍋」戲弄格林，兩人好交情顯而易見。

根據該篇報導說法，認為目前NBA普遍看法認為詹姆斯若這個賽季結束不宣布高掛球鞋退役，將會與湖人續約或是重返克里夫蘭騎士效力，但考慮到與柯瑞以及格林的良好關係，也不排除加盟勇士可能性。

另一個可能關鍵則是地利因素，洛杉磯到勇士所在的舊金山灣區僅有1.5小時航程，如果加盟勇士，詹姆斯可以離目前居住於洛杉磯的家人更近，加上「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）本季遭遇右膝十字韌帶撕裂的嚴峻傷勢，或許爭取詹姆斯加盟，也將是勇士認真考慮選項。

▲柯瑞與詹姆斯若在生涯末期聯手，將成為聯盟最大話題與看點。（圖／達志影像／美聯社）