揭「捕手訓練寶盒」！凃壯勳赴日引進特殊器材　科學化鍛鍊小鷹

▲▼台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳展示「捕手訓練秘寶」。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

為了在競爭激烈的職棒戰場脫穎而出，除了傳統的體能與打擊訓練，對於「防守核心」捕手的養成更是下足了科學化功夫，剛升任台鋼雄鷹一軍捕手教練凃壯勳近日公開了他的「捕手訓練寶盒」，揭露多款從日本自費購入、甚至連日本職棒名將也推崇的特殊訓練器材。凃教練強調，現代捕手的價值不再只看投球與擋球，如何將邊緣球「接成好球」的 Framing（偷好球），才是決定比賽走向的關鍵。

凃壯勳教練對於台鋼捕手群的養成有一套「無縫接軌」的戰略，由於陣中捕手頻繁在一、二軍之間調度，為了確保選手不論身處哪一個層級，練習的體感與內容都能保持一致，球團與教練團不惜成本，將所有訓練器材全數採購多組分發。

「我們這裡的訓練系統，一、二軍必須絕對同步。所有的器材我都會準備雙份甚至多份，確保選手升降後，在哪裡練的東西都一模一樣，不需要重新適應。這能有效縮短選手適應期，隨時維持在比賽狀態。」

在寶盒中，最吸睛的是一根造型細長的「訓練棍」，這是凃壯勳在社群媒體上關注日本著名捕手訓練專家綠川大陸後，連續兩年親自飛往日本向其取經帶回的成果。「這根棍子是為了訓練捕手的肩部關節活動度，並建立正確的接球軌道。捕手必須理解內、中、外角球的不同迎接路徑。這訓練其實很累，我第一次自己操作時肩膀也差點受不了，但只要關節活化了，接球的延伸感與手感會截然不同。」

為了訓練捕手對「甜蜜點」的掌握，凃教練引進了尺寸僅有一般手套一半的「小手套」，搭配乒乓球或小型軟球進行特訓。此外，還有一塊特製的本壘板軟墊，上面精準標示了橘色與灰色的「好壞球模糊地帶」。

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳的捕手秘寶。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳的捕手秘寶。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「我們訓練選手在模糊地帶的處理。哪些球應該執行 Framing，哪些球不該強求。透過小球與小手套，能強迫選手的視覺與手感達到高度集中，確保每一顆球都能收進手套最穩定的位置。」

針對捕手最辛苦的「擋球」任務，凃教練捨棄了會造成傷痛與恐懼的硬式棒球，改用重量與棒球相同、但質地柔軟的訓練球，這能讓年輕選手在胸前「甜蜜點」反覆練習擋球動作，而不用擔心受傷。這項器材能有效建立捕手的自信心，讓他們在面對高難度低角度滑球時，能毫不猶豫地挺身封鎖。

根據自美國大聯盟的統計數據，一名捕手對球隊的防守貢獻中，Framing佔了驚人的94%，而擋球與投球僅佔6%。

「一樣是一好一壞，如果你能發揮技巧把模糊地帶接成好球，變成兩好一壞，投手就有三顆壞球的空間可以戲耍打者；但如果接不好變成一好兩壞，打者就掌握了絕對主動，」凃壯勳說道，「這就是為什麼我一直去日本學習的原因。教練必須不斷進化。」

▲▼台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關鍵字： 台鋼雄鷹凃壯勳Framing綠川大陸

