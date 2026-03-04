運動雲

>

凃壯勳升一軍捕教「亦師亦友」 從心理到飲食全方位磨練雄鷹捕手

▲▼台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／專訪

台鋼雄鷹教練團於2026年球季進行改組，原任二軍捕手教練的凃壯勳升任一軍，負責統籌球隊捕手群的訓練與調度。現年43歲的凃壯勳，在結束長達19年的統一獅球員與教練生涯後，去年轉戰台鋼，並在短短一季內獲得晉升，凃壯勳推行其「亦師亦友」的教導模式，從生活細節到實戰心理，全方位協助年輕捕手群銜接戰力。

隨著張肇元傷停，台鋼雄鷹的捕手戰力儲備成為教練團關注的重點。凃壯勳指出，目前陣中除劉時豪與吳明鴻具備資深資歷外，其餘5名捕手年齡層多分布在22至25歲，屬於需要大量比賽經驗磨練的階段。雖然二軍有吳明鴻協助指導，但凃壯勳仍必須隨時掌握全隊7名選手的進度，確保戰力能即時接替。

「目前的重點在於如何讓這5名年輕捕手迅速撐起防線。」凃壯勳說道，「資深選手的實力相對穩定，我比較不擔心，但年輕球員在面對關鍵配球、擋球或傳球時，心理張力會大幅提升。我對他們的要求很明確：透過降低失誤率來提升整體的成功率。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在教學模式上，凃壯勳採取靈活的溝通方式。他將自己定位為選手的「指導老師」與「朋友」。他認為捕手在場上承擔極大壓力，若選手因練習或比賽表現不佳而陷入負面情緒，反而會影響後續的判斷力。

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳指導選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳指導選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「教練不只是教技術，品性與生活規律同樣重要。我希望走進選手的世界，了解他們的疑難雜症。只要不踩到專業底線，我們就是互相信任的關係。練習失敗可以不斷重複修正，但心態不能崩潰，這是職業球員必須具備的心理強度。」

凃壯勳的執教經驗中，包含了與前大聯盟投手郭泓志共事時期所習得的觀念，他常藉由郭泓志在美國職棒的經歷，協助選手預防可能發生的技術或生理問題。此外，身為前體能教練，他對選手的身體恢復與飲食管理有嚴格的要求。

「我會提醒選手，在密集的賽季或先發期間，飲食選擇會直接影響隔天的身體回饋。如果攝取過多油膩食物，身體反應會變慢、體感變得沈重，這對恢復沒有幫助。我要求球員在先發期間要養成吃早餐、進行活動度伸展、並輔以午睡的習慣，確保下午出賽時能維持精神狀態。」

來到台鋼的第一年，球隊便奪下二軍總冠軍，短短一季他就升上一軍捕手教練，凃壯勳坦言升任一軍教練的確有壓力，但視野的轉變也將帶來了不一樣的責任感。

「來台鋼一年，球隊去年二軍拿冠軍，跟老婆聊天時我說感覺有壓力，本來想說可能兩三年後才會上一軍，」凃壯勳說道，「但公司有考量，領隊、副領隊把我帶上來，這給我一個不一樣的視野，的確壓力背負得更重，看的角度也不同了。以前在二軍帶3到4個捕手，現在一軍要全盤掌握8個捕手。我會跟明鴻配合，他輔助二軍，交流如何讓選手快速成長，唯有快速成長才能幫助球隊成績。」

關鍵字： 台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳球隊改組心理訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

陳傑憲曝上壘新動作「費仔想的」　「同島一命」迎WBC首戰

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

宣告真劍勝負！阪神虎監督下令球隊「玩真的」、誓讓日本隊覺醒

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

後輩太敬畏「大谷大人」！鈴木誠也一句「他也是人類啦」全隊馬上破冰

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

獅洋投布雷克8局挨三分砲吞敗　加拿大7比10不敵藍鳥

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號

熱門新聞

快訊／中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

「我是來自台灣的總教練」曾豪駒登場　解釋首戰交給徐若熙原因

認證中華隊是強權！澳洲先發威爾斯：帶著尊重上場

WBC美國隊恐怖打線！　掃19安狂灌15分大勝舊金山巨人

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

林家正經典賽前找到新東家！加盟美國獨立聯盟高點搖椅隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊明首戰澳洲先發確定徐若熙！

2曾總霸氣介紹我來自台灣　解釋首戰選徐若熙

3認證台灣是強權！澳洲先發將帶著尊重

4美國隊恐怖打線！大勝舊金山巨人

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1捕手對捕手！台鋼最強防守連線

2艾爾斯開轟助WBC義大利逆轉勝

3中華隊是非常好的球隊！澳洲已情蒐

4機會來臨　台鋼捕手一軍七搶二

5大聯盟官網看好中華隊分組第2出線

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

費爾柴德克服時差練打「身體比預期好」　笑稱中文不好怕尷尬

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

#李洋 突打斷記者慌忙糾正 偷對 #王齊麟 比愛心互動超可愛 #麟洋配

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【不雅片】派出所長「舔指驗車」拍片訓同仁：學校沒教？我教

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【有夠衰】騎士被車撞 走到路邊還被狗追QQ

舒淇工作早起誤按直播　只睡5小時：以為2月有30號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366