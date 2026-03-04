凃壯勳升一軍捕教「亦師亦友」 從心理到飲食全方位磨練雄鷹捕手

記者蔡厚瑄／專訪

台鋼雄鷹教練團於2026年球季進行改組，原任二軍捕手教練的凃壯勳升任一軍，負責統籌球隊捕手群的訓練與調度。現年43歲的凃壯勳，在結束長達19年的統一獅球員與教練生涯後，去年轉戰台鋼，並在短短一季內獲得晉升，凃壯勳推行其「亦師亦友」的教導模式，從生活細節到實戰心理，全方位協助年輕捕手群銜接戰力。

隨著張肇元傷停，台鋼雄鷹的捕手戰力儲備成為教練團關注的重點。凃壯勳指出，目前陣中除劉時豪與吳明鴻具備資深資歷外，其餘5名捕手年齡層多分布在22至25歲，屬於需要大量比賽經驗磨練的階段。雖然二軍有吳明鴻協助指導，但凃壯勳仍必須隨時掌握全隊7名選手的進度，確保戰力能即時接替。

「目前的重點在於如何讓這5名年輕捕手迅速撐起防線。」凃壯勳說道，「資深選手的實力相對穩定，我比較不擔心，但年輕球員在面對關鍵配球、擋球或傳球時，心理張力會大幅提升。我對他們的要求很明確：透過降低失誤率來提升整體的成功率。」

在教學模式上，凃壯勳採取靈活的溝通方式。他將自己定位為選手的「指導老師」與「朋友」。他認為捕手在場上承擔極大壓力，若選手因練習或比賽表現不佳而陷入負面情緒，反而會影響後續的判斷力。

▲台鋼雄鷹捕手教練凃壯勳指導選手。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「教練不只是教技術，品性與生活規律同樣重要。我希望走進選手的世界，了解他們的疑難雜症。只要不踩到專業底線，我們就是互相信任的關係。練習失敗可以不斷重複修正，但心態不能崩潰，這是職業球員必須具備的心理強度。」

凃壯勳的執教經驗中，包含了與前大聯盟投手郭泓志共事時期所習得的觀念，他常藉由郭泓志在美國職棒的經歷，協助選手預防可能發生的技術或生理問題。此外，身為前體能教練，他對選手的身體恢復與飲食管理有嚴格的要求。

「我會提醒選手，在密集的賽季或先發期間，飲食選擇會直接影響隔天的身體回饋。如果攝取過多油膩食物，身體反應會變慢、體感變得沈重，這對恢復沒有幫助。我要求球員在先發期間要養成吃早餐、進行活動度伸展、並輔以午睡的習慣，確保下午出賽時能維持精神狀態。」

來到台鋼的第一年，球隊便奪下二軍總冠軍，短短一季他就升上一軍捕手教練，凃壯勳坦言升任一軍教練的確有壓力，但視野的轉變也將帶來了不一樣的責任感。

「來台鋼一年，球隊去年二軍拿冠軍，跟老婆聊天時我說感覺有壓力，本來想說可能兩三年後才會上一軍，」凃壯勳說道，「但公司有考量，領隊、副領隊把我帶上來，這給我一個不一樣的視野，的確壓力背負得更重，看的角度也不同了。以前在二軍帶3到4個捕手，現在一軍要全盤掌握8個捕手。我會跟明鴻配合，他輔助二軍，交流如何讓選手快速成長，唯有快速成長才能幫助球隊成績。」