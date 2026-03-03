運動雲

連2天開路先鋒金倒永！韓國打線出爐　安賢民4棒、惠特科姆守三壘

▲金倒永。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最後驗收階段，韓國隊今（3）日於大阪京瓷巨蛋迎戰歐力士猛牛進行最終熱身賽。總教練柳志炫調整打線，安賢民升任第4棒，惠特科姆（Shay Whitcomb）改守三壘，而金倒永連2天擔綱開路先鋒。

此役韓國隊先發打序出爐

一棒：金倒永（指定打擊）

二棒：瓊斯（Jeremiah Jones）（左外野）

三棒：李政厚（中外野）

四棒：安賢民（右外野）

五棒：文保卿（一壘手）

六棒：惠特科姆（Shay Whitcomb）（三壘手）

七棒：金慧成（二壘手）

八棒：朴東原（捕手）

九棒：金周元（游擊手）

金倒永前一戰敲出追平陽春砲並跑出內野安打，成為打線轉捩點，此役改以指定打擊出賽，延續攻擊節奏。柳志炫表示，牛棚狀態較沖繩集訓期間明顯提升，將依捷克戰與後續賽程規劃投手出賽日程。

先發投手今日推派唐寧（Dane Dunning），預計投2至3局、約45球。柳志炫說明，韓國隊此役準備6名投手，未必能投滿9局，若有需要將由日本獨立聯盟投手接手後段局數，重點在於調整節奏與負荷管理。

值得注意的是，柳志炫在記者會尾聲主動點名此役「關鍵球員」為金慧成，並笑說希望賽後能與他一同回到記者室。

5加盟巫師首秀來了　楊恩6日主場復出

