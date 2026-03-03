不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

▲張峻瑋。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

經典賽開打倒數，中華隊3日與軟銀二軍交手熱身賽，中華隊2局上攻下3分，費爾柴德連兩打席安打吸睛，7局再添2分，5比0領先。

首局費爾柴德率先安打，不過李灝宇擊出雙殺打無功而返。2局上林安可擊出右外野強勁安打，吳念庭也擊出右外野安打，兩出局後蔣少宏擊出游擊滾地球靠失誤上壘，跑者攻下1分。隨後陳晨威跑出內野安打，再下一城。費爾柴德適時安打助攻下第3分。



軟銀二軍4局下兩出局後敲安打，隨後投出保送，中華隊策動夾殺阻止軟銀進壘，雖然被攻佔得點圈，安全下庄。5局上中華隊接連靠著陳晨威保送，費爾柴德利用失誤上壘，連三打席都攻佔壘包，兩出局後陳傑憲保送形成滿壘，張育成右外野飛球，留下殘壘。

中華隊投手輪番上陣，張峻瑋被敲1安打，奪2K，投1局無失分，第2局胡智為接替登板，奪2K，觸身球保送1次無失分；張奕被敲安打，靠守備雙殺，演出3上3下；林詩翔投1局被敲1安打，無失分。陳冠宇演出3上3下，5投聯手封鎖。



中華隊6局守備異動，林凱威登板，張育成、吳念庭對調，分別守三壘、一壘，捕手由林家正接替。

7局上陳晨威、費爾柴德接連保送，宋晟睿接替費爾柴德代跑，陳傑憲掃出中外野安打，中外野手失誤，陳晨威跑回分數，宋晟睿也回本壘得分，此局中華隊攻下2分。

林凱威連飆2K後，被敲安打，再以三振結束半局。曾峻岳7局下也無失分。



先發打線

1. 中外野 費爾柴德

2. 二壘手 李灝宇

3. 右外野 陳傑憲

4. 一壘手 張育成

5. 指定打擊 林安可

6. 三壘手 吳念庭

7. 游擊手 鄭宗哲

8. 捕手 蔣少宏

9. 左外野 陳晨威

