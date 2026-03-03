金塊關鍵補強！　「助攻／失誤比」魔人瓊斯加盟助陣

▲本季多項數據創新低的瓊斯在自由市場被金塊簽下。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

隨著2025-26賽季例行賽進入後半段賽程，NBA不少力拚冠軍及季後賽球隊，近期也從自由市場持續補強深度，希望朝奪冠目標邁進。丹佛金塊近日就傳出聯盟「助攻／失誤比」魔人，地板型控衛瓊斯（Tyus Jones）加盟助陣，除了替明星控衛莫瑞（Jamal Murray）找來幫手，也緩解球隊控衛陣容深度不足的老問題。

據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，瓊斯與金塊達成加盟協議，而這筆簽約消息也獲得瓊斯的經紀人證實，這位擁有NBA11季資歷的沙場老將，將以自由球員身分加盟金塊效力。

瓊斯生涯先後效力過明尼蘇達灰狼、曼菲斯灰熊、華盛頓巫師、鳳凰城太陽等隊，一路從球隊替補打拚成為主戰級先發控衛，雖然個人進攻能力僅是聯盟中等水平，但強大的助攻能力與低失誤率，讓他成為相當穩定的後場供輸人選。

不過本季瓊斯轉戰奧蘭多魔術後出現水土不服狀況，整體得分甚至寫下生涯新低，隨後又被交易至夏洛特黃蜂一場未打，又被送到達拉斯獨行俠，在獨行俠僅出賽8戰後遭到釋出，如今則從自由市場獲得金塊青睞。

對於金塊來說，補進瓊斯可說是對症下藥，球隊過往一直在控衛線上缺乏替補人選，導致莫瑞必須負擔大量重任，而瓊斯的強大助攻能力與穩定節奏屬性，確實是爭冠球隊相當需要的後場人才，只要瓊斯能逐步找回場上感覺，對於金塊肯定有極大助益。