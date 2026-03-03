教頭預測菊池雄星先發投韓國　韓國隊今打線變動！安賢民扛4棒

▲安賢民。（圖／截自mlb.korea）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最後實戰調整階段，韓國隊今（3）日於大阪京瓷巨蛋迎戰日本職棒歐力士猛牛，總教練柳志炫賽前針對投手調度與韓日戰給出關鍵訊息，他直言，從輪值推測來看，日本隊可能推派菊池先發對戰韓國。

此役熱身賽，韓國為混血投手唐寧（Dane Dunning）先發，預計投2至3局、約45球為上限。柳志炫透露，今日準備6名投手應戰，未必投滿9局，後段可能由獨立聯盟球員接手，投手輪值將依時間軸逐步調整，確保強度與休息節奏平衡。

打線方面，韓國隊做出變動，安賢民改打第4棒，惠特科姆（Shay Whitcomb）擔任第6棒三壘手，金周元第9棒游擊，柳志炫表示，「會觀察整體平衡，為5日比賽做好準備。」

談及柳賢振的角色定位，柳志炫強調當初選擇標準並非資歷，而是競爭力，「他是否在15人投手名單中具備競爭力才是關鍵，再者，自2023年亞運後韓國隊偏年輕，也需要能在投手群擔任領袖角色的人，因此選擇了他，現在看來，他同時滿足了這兩個條件。」

柳志炫也談到昨日對戰歐力士的日本隊，「我看了整場比賽，從輪值來看，雖不能百分百確定，但確實有這樣的預測（菊池雄星先發對韓）。」

日本隊昨日包括大谷翔平、鈴木誠也有多位旅美球星出戰，終場卻意外敗給歐力士，柳志炫表示，「昨天情蒐團隊、教練與選手應該都看過了，現在所有20支參賽隊伍都不可能處於100%狀態，這都是過程的一部分，僅憑昨天一場比賽就評斷日本實力並不恰當，我們會根據他們準備的樣貌來做比賽準備。」