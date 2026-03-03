當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

▲鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊備戰經典賽進入最後倒數，旅美內野手鄭宗哲先返回紅襪春訓基地調整，直到這兩天才與中華隊在宮崎會合，隨隊投入官辦熱身賽前的整合訓練。為了讓混血好手費爾柴德更融入團隊，鄭宗哲願當好隊友，幫助他有「跟大家一起」的感覺。

談到春訓近況，鄭宗哲分享自己的打擊調整成果，直言感覺「超好、真的超好」。他表示雖然帳面打擊率不算突出，但選球更成熟、保送變多，擊球內容也讓他很有感，「很多出局球都打得很快，這是這兩年最棒的感覺。」此外他也提到不只擊球深遠，Live BP狀況同樣不錯，並感謝教練協助修正細節，「曾總也幫我調整滿好的。」

隨著台美混血好手費爾柴德加入，中華隊溝通與融入也成為備戰課題之一。鄭宗哲旅外多年，對語言隔閡感同身受，近期也主動扮演「提醒者」角色，協助費爾柴德更快進入狀況。他說：「我們會聊天提醒他要幹嘛，因為他聽不懂，我也知道那種感覺不是很好。」

鄭宗哲強調，會盡量當個好隊友，主動讓費爾柴德知道接下來的流程與該做的事，「不要讓他有不知道自己要幹嘛的感覺。」他也坦言，站在費爾柴德立場，「應該是完全聽不懂，連猜都猜不到的語言，他應該很辛苦」，因此會盡可能提供協助，讓他更有「跟大家一起」的感覺，全隊也能在短時間內建立更好的化學反應。