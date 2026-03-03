U18世界冠軍二游再合體　鄭宗哲盼重現默契：拿出更好的表現

▲鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊官辦熱身賽首戰排出李灝宇與鄭宗哲鎮守二、游防線，兩名同梯旅美內野手再度合體，勾起球迷對U18世界盃奪冠時期的回憶。談到再次搭檔，鄭宗哲笑說：「那時候拿冠軍，希望這次也可以拿出更好的表現。」

談到這幾天在宮崎的集訓狀況，鄭宗哲表示感覺相當不錯，「這幾天練起來都還蠻好的，也蠻享受的，日本很漂亮，大家氣氛也都不錯。」儘管先前在美職經歷多次指定讓渡（DFA），最終落腳紅襪，他坦言過程雖然變動不少，但因為人剛好在台灣，不用頻繁搬家，只需等待消息，「最後去紅襪，我覺得紅襪真的是一個非常、非常棒的球隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於與李灝宇的默契，鄭宗哲表示兩人其實從2019年U18、2023年亞運就曾搭配，「不同隊不可能常常一起守，但都還不錯。」這次再度並肩作戰，他形容是「既陌生又熟悉」的感覺。兩人也利用練習時間討論守備站位與傳球習慣，「都有確認到，到時候要怎麼做、怎麼執行，先把事情講好，不要有疑問沒講，否則會變成大問題。」

他也提到，這樣的賽前討論在美國職棒體系同樣常見，「自己會討論，教練也會帶著討論，這就是比賽流程的一部分。」隨著經典賽開打在即，這對曾在U18奪冠的「旅美黃金組合」期待在更高層級舞台上，再次擦出火花。