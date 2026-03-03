K-POP應援WBC！Wendy、Johnny、Wooyoung接力開球　行前感想曝

▲Wendy、Johnny與Wooyoung將替WBC韓國隊開球。（圖／截自WBC官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於5日至10日在東京巨蛋登場，K-POP歌手將擔任韓國隊特別嘉賓，為C組賽事增添星光與話題性，Wendy、Johnny與Wooyoung將分別於3場賽事登上投手丘，替韓國隊開球。

韓國隊在分組賽將分別於5日對捷克、7日對日本、8日對台灣、9日對澳洲。

5日對捷克一戰擔任開球嘉賓的Red Velvet成員Wendy表示，「能在如此世界級舞台上開球，我真心感到榮幸，能在WBC現場為韓國隊加油，更加意義深遠，希望我的開球能為選手們帶來正面能量與好運，我將與全世界粉絲一同為大韓民國精彩的勝利應援。」

NCT成員Johnny將於8日對台灣賽前登上投手丘，Johnny不僅活躍於音樂活動，亦擔任MLB Korea棒球談話節目《Major League Talk》主持人，與金炳賢、Dustin Nippert、金善宇等人分享深入的棒球話題，是知名的棒球愛好者。

Johnny表示，「透過《Major League Talk》，我更深入理解棒球的戰略、緊張感與熱情，如今能在世界棒球經典賽現場親自參與並為韓國隊加油，意義重大，我會比任何人都更加用力應援，期待一場難忘的比賽。」

9日對澳洲的最後一場分組賽，ATEEZ成員Wooyoung將擔任開球嘉賓，Wooyoung表示，「能在國家代表選手面前開球，既興奮又緊張，能在世界舞台為韓國隊加油是莫大榮幸，我希望傳遞強大的正能量，為預賽最後一戰的勝利貢獻一份力量。」