多明尼加賽前變數！羅哈斯退出WBC　禁藥傳聞未證實

▲羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）
記者王真魚／綜合報導
2026年世界棒球經典賽即將開打，多明尼加卻在賽前傳出變數。效力費城人隊的外野手羅哈斯（Johan Rojas）確定不會向國家隊報到，球團總管克魯茲（Nelson Cruz）僅表示因「個人因素」缺席。外界流傳疑似是藥檢陽性，但截至目前為止，無論球團或大聯盟官方皆未證實相關傳聞，也未對其新球季狀態做出說明。
羅哈斯退賽消息由ESPN記者Enrique Rojas於X平台披露。同日，社群媒體開始流傳羅哈斯可能涉及藥檢陽性消息。另一記者Wilber Sanchez在X上指出，羅哈斯疑似因違禁藥物檢測呈陽性反應，因此失去2026年經典賽參賽資格。
不過，目前費城人球團與MLB官方皆未發布任何相關聲明，無論是針對WBC或大聯盟新球季的處分狀態，都尚未確認。 若真涉及提升表現藥物（PED），在經典賽遭禁賽的同時，也可能依據MLB／MLBPA聯合藥物政策面臨紀律處分。然而，部分娛樂性藥物（如大麻）在WBC可能會導致禁賽，但MLB處理標準不同，未必同步祭出懲處。
羅哈斯雖然2025年僅出賽71場，但守備價值明顯，繳出5次Outs Above Average（OAA）。打擊方面，他在172打席繳出.224/.280/.289的成績。
多明尼加將於3/7（台灣時間）在邁阿密迎戰尼加拉瓜，展開為期12天的經典賽賽程。這支曾於2013年奪冠的勁旅，原本被視為本屆奪冠熱門之一，如今少了羅哈斯這名年輕防守型外野手，無疑是一大變數。
目前名單中，35歲的雷克（Junior Lake）可能頂替角色。雷克自2016年後未再於大聯盟出賽，不過他在多明尼加冬季聯盟效力Leones del Escogido期間表現不俗，45場出賽打出.281/.374/.389。
¡Atención!— Mixael Antonio Rosa (@marn09) March 1, 2026
El jardinero Johan Rojas no estará con el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. La selección maneja información y, en los próximos días, estarán anunciándolo públicamente. #RD #WBC pic.twitter.com/1kboVtSnho
讀者回應