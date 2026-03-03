多明尼加賽前變數！羅哈斯退出WBC　禁藥傳聞未證實

▲羅哈斯（Johan Rojas）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽即將開打，多明尼加卻在賽前傳出變數。效力費城人隊的外野手羅哈斯（Johan Rojas）確定不會向國家隊報到，球團總管克魯茲（Nelson Cruz）僅表示因「個人因素」缺席。外界流傳疑似是藥檢陽性，但截至目前為止，無論球團或大聯盟官方皆未證實相關傳聞，也未對其新球季狀態做出說明。

羅哈斯退賽消息由ESPN記者Enrique Rojas於X平台披露。同日，社群媒體開始流傳羅哈斯可能涉及藥檢陽性消息。另一記者Wilber Sanchez在X上指出，羅哈斯疑似因違禁藥物檢測呈陽性反應，因此失去2026年經典賽參賽資格。

不過，目前費城人球團與MLB官方皆未發布任何相關聲明，無論是針對WBC或大聯盟新球季的處分狀態，都尚未確認。 若真涉及提升表現藥物（PED），在經典賽遭禁賽的同時，也可能依據MLB／MLBPA聯合藥物政策面臨紀律處分。然而，部分娛樂性藥物（如大麻）在WBC可能會導致禁賽，但MLB處理標準不同，未必同步祭出懲處。

羅哈斯雖然2025年僅出賽71場，但守備價值明顯，繳出5次Outs Above Average（OAA）。打擊方面，他在172打席繳出.224/.280/.289的成績。

多明尼加將於3/7（台灣時間）在邁阿密迎戰尼加拉瓜，展開為期12天的經典賽賽程。這支曾於2013年奪冠的勁旅，原本被視為本屆奪冠熱門之一，如今少了羅哈斯這名年輕防守型外野手，無疑是一大變數。

目前名單中，35歲的雷克（Junior Lake）可能頂替角色。雷克自2016年後未再於大聯盟出賽，不過他在多明尼加冬季聯盟效力Leones del Escogido期間表現不俗，45場出賽打出.281/.374/.389。