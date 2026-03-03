運動雲

>

宮崎地獄行程接東京巨蛋　曾豪駒最終調整盼比賽順利進行

▲中華隊宮崎練球，曾豪駒。（圖／中職提供）



記者楊舒帆／宮崎報導

中華隊2月28日傍晚抵達日本宮崎備戰經典賽，卻一開始就面臨「地獄行程」考驗。受限大會場地規範，球隊在SOKKEN球場團練時間僅約90分鐘，無法進行完整戰術演練配合；原訂官辦熱身賽也因天候因素，讓教練團原本的調整節奏被迫打亂，所幸3日熱身賽終戰天氣放晴，可望順利開打，讓中華隊鬆口氣。

前一天官辦熱身賽因雨取消後，中華隊只能改在室內場地進行訓練，往返主球場與室內場館時還得冒著低溫風雨快步移動，備戰條件相當嚴苛。相較同一時間日本、南韓在大阪京瓷巨蛋室內球場進行熱身賽不受天候影響，中華隊與同樣駐紮宮崎的隊伍不得不「看老天臉色」，備戰環境形成明顯落差。

所幸3日天氣放晴，中華隊迎來官辦熱身賽終戰。總教練曾豪駒賽前受訪表示：「今天看到天氣非常好，非常期待比賽可以順利進行。」他也強調這是進入正賽前最後一場熱身賽，「希望透過這場比賽讓大家調整到最好，把比賽的感覺帶進來，把要進入正賽的好感覺抓住。」盼藉由實戰把狀態拉到最高點。

更緊湊的是行程銜接。中華隊若順利打完宮崎最後一戰，隨即得趕往機場飛赴東京，隔天上午10點就要在東京巨蛋進行官方練習，幾乎沒有緩衝時間。從宮崎風雨備戰到東京巨蛋直球對決正賽，中華隊在開賽前得在壓縮調整期內完成整合，體能、節奏與專注力都將面臨巨大考驗。

