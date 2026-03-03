運動雲

賈吉領軍豪華美國隊：我的工作是讓大家變更好

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

身為紐約洋基隊長的賈吉（Aaron Judge），這回將領袖角色帶進世界棒球經典賽（WBC）美國隊。面對集結多名MVP、賽揚得主與明星球員的豪華陣容，他強調心態不變，「我的標準始終如一。」

3月2日，賈吉在亞利桑那州斯科茨代爾接受《The Pat McAfee Show》專訪。當時美國隊正在當地集訓，備戰分組賽。他被問到一個少有隊長會面對的情況：如何帶領一支集合65次明星賽入選紀錄、多位MVP與3名賽揚獎得主的30人豪華陣容？

對多數人來說，這樣的更衣室勢必壓力巨大，但賈吉卻顯得相當淡定，「對我來說，一切都不會改變。」他表示，「我有幸效力於洋基這支體壇最頂尖的球隊之一，每天走進更衣室的都是MVP、賽揚得主。而現在這支球隊也是一樣，有賽揚、有世界大賽冠軍、有MVP。」

他強調，自己不會因為換上不同球衣就改變作風，而是將同樣的標準帶進新的團隊。

賈吉也談到自己對「領導」的定義。他認為領袖不只是發表激勵演說，而是實際行動，「我的工作就是讓每個人發揮最好的一面。我能怎麼幫助你提升？不管是一起打擊練習、在場上聊天，或是一對一溝通，只要能幫助你在這兩、三週發揮最佳狀態，我都會去做。」

他補充：「不管你來自辛辛那提、道奇、邁阿密，只要能幫助球隊贏球，我都會去做。」

這將是賈吉生涯首度參加WBC。他在2023年選擇缺席，專心投入接任洋基隊長後的首個春訓，如今終於迎來代表美國隊出戰的機會。

美國隊將於3月6日在休士頓對上巴西展開分組賽，接下來還將面對英國、墨西哥與義大利。若一路挺進3月17日的決賽，賈吉仍有超過一週時間返回春訓備戰，迎接3月25日於舊金山開打的例行賽。 「只要能幫助你提升、幫助我們贏球，那就是我要做的事。」賈吉說。

關鍵字： 賈吉2026WBC美國隊領導力洋基2026WBC列強

