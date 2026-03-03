WBC倒數「中華隊放鬆」直擊　高志綱被包圍

▲與富邦悍將的練習賽結束後，中華隊選手們搭遊覽車到附近的餐廳聚餐。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，中華隊預賽被分在C組，會在東京巨蛋遇上強敵澳洲、捷克、日本與韓國，由於2024年的世界棒球12強賽中華隊勇奪冠軍，因此球迷們都期盼此次選手們能再創佳績。在正式比賽前，中華隊也在台灣展開練習賽，時報周刊CTWANT捕捉到賽後球員們聚餐的畫面，相信這樣的聚會除了能讓選手們放鬆，也能培養出更好的默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣隊長陳傑憲走下遊覽車。

▲投手組孫易磊、林凱威一同行動。

上月24日，本屆世界棒球經典賽中華隊在臺北大巨蛋與富邦悍將進行關門練習賽，賽後部分教練、球員及球隊成員分乘2部遊覽車前往附近的餐酒館包場用餐。包含教練高志綱、陳江和、林岳平，隊長陳傑憲、孫易磊、林凱威、林子偉、吉力吉撈·鞏冠、張峻偉、江坤宇、林家正、吳念庭、陳晨威、胡智爲、曾峻岳、林詩翔等成員，以及未在本屆名單的吳俊偉、王博玄、宋晟睿、莊昕彥、張政禹等人。

▲餐敘進行1個多小時後，陳晨威、林子偉及吉力吉撈·鞏冠搭計程車離去。

▲「平鎮幫」古林睿煬、江坤宇、王博玄和宋晟睿一同離開。

▲林家正單獨搭車離場。

晚間7點多，餐敘進行約1個多小時後，已經有部分球員先走一步，陳晨威、林子偉及吉力吉撈·鞏冠等人搭乘多元計程車離去，「平鎮幫」成員的古林睿煬、江坤宇、王博玄和宋晟睿隨後也共乘同行，林凱威、孫易磊及張峻瑋3人不久也一起搭車離開。而吳念庭、林家正及胡智爲都是單獨行動。晚間8點半左右，球隊的大部分人員離開餐酒館一起搭乘遊覽車。

▲用餐期間高志綱不斷進出餐廳，熱線不斷。

當晚，教練高志綱頻繁進出餐廳，手上電話總是放不下來、熱線不斷，8點14分，高志綱獨自走出餐廳，一路上不是邊走邊看手機，看起來十分忙碌。約莫半小時後，晚餐大概沒吃飽的他獨自走進信義區百貨公司的拉麵店。

▲吃飽離開後，高志綱仍不停看手機，差點闖紅燈。

9點12分，餐畢離開拉麵店的高志綱還是拿著手機不放，過馬路時還險些闖紅燈，令人為他捏把冷汗。隨後，高志綱一路散步助消化，拿著手機走走拍拍，走熱了的他脫下上衣綁在腰上。耗時大約45分鐘、走了近3公里路程，晚間近10點回到下榻飯店，一到門口便有粉絲排隊上前索要簽名，人氣相當高。

▲回到下榻飯店後，有球迷排隊跟高志綱要簽名。

延伸閱讀

▸ 經典賽倒數2／李洋不當選手人氣依舊旺 林家正現身電影院粉絲興奮喊嫁

▸ 獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光 新一季節目3月開錄

▸ 原始連結