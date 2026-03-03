運動雲

>

WBC倒數「中華隊放鬆」直擊　高志綱被包圍

與富邦悍將的練習賽結束後，中華隊選手們搭遊覽車到附近的餐廳聚餐。（圖／本刊攝影組）

▲與富邦悍將的練習賽結束後，中華隊選手們搭遊覽車到附近的餐廳聚餐。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，中華隊預賽被分在C組，會在東京巨蛋遇上強敵澳洲、捷克、日本與韓國，由於2024年的世界棒球12強賽中華隊勇奪冠軍，因此球迷們都期盼此次選手們能再創佳績。在正式比賽前，中華隊也在台灣展開練習賽，時報周刊CTWANT捕捉到賽後球員們聚餐的畫面，相信這樣的聚會除了能讓選手們放鬆，也能培養出更好的默契。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣隊長陳傑憲走下遊覽車。（圖／本刊攝影組）

▲台灣隊長陳傑憲走下遊覽車。

投手組孫易磊、林凱威一同行動。（圖／本刊攝影組）

▲投手組孫易磊、林凱威一同行動。

上月24日，本屆世界棒球經典賽中華隊在臺北大巨蛋與富邦悍將進行關門練習賽，賽後部分教練、球員及球隊成員分乘2部遊覽車前往附近的餐酒館包場用餐。包含教練高志綱、陳江和、林岳平，隊長陳傑憲、孫易磊、林凱威、林子偉、吉力吉撈·鞏冠、張峻偉、江坤宇、林家正、吳念庭、陳晨威、胡智爲、曾峻岳、林詩翔等成員，以及未在本屆名單的吳俊偉、王博玄、宋晟睿、莊昕彥、張政禹等人。

餐敘進行1個多小時後，陳晨威、林子偉及吉力吉撈·鞏冠搭計程車離去。（圖／本刊攝影組）

▲餐敘進行1個多小時後，陳晨威、林子偉及吉力吉撈·鞏冠搭計程車離去。

「平鎮幫」古林睿煬、江坤宇、王博玄和宋晟睿一同離開。（圖／本刊攝影組）

▲「平鎮幫」古林睿煬、江坤宇、王博玄和宋晟睿一同離開。

林家正單獨搭車離場。（圖／本刊攝影組）

▲林家正單獨搭車離場。

晚間7點多，餐敘進行約1個多小時後，已經有部分球員先走一步，陳晨威、林子偉及吉力吉撈·鞏冠等人搭乘多元計程車離去，「平鎮幫」成員的古林睿煬、江坤宇、王博玄和宋晟睿隨後也共乘同行，林凱威、孫易磊及張峻瑋3人不久也一起搭車離開。而吳念庭、林家正及胡智爲都是單獨行動。晚間8點半左右，球隊的大部分人員離開餐酒館一起搭乘遊覽車。

用餐期間高志綱不斷進出餐廳，熱線不斷。（圖／本刊攝影組）

▲用餐期間高志綱不斷進出餐廳，熱線不斷。

當晚，教練高志綱頻繁進出餐廳，手上電話總是放不下來、熱線不斷，8點14分，高志綱獨自走出餐廳，一路上不是邊走邊看手機，看起來十分忙碌。約莫半小時後，晚餐大概沒吃飽的他獨自走進信義區百貨公司的拉麵店。

吃飽離開後，高志綱仍不停看手機，差點闖紅燈。（圖／本刊攝影組）

▲吃飽離開後，高志綱仍不停看手機，差點闖紅燈。

9點12分，餐畢離開拉麵店的高志綱還是拿著手機不放，過馬路時還險些闖紅燈，令人為他捏把冷汗。隨後，高志綱一路散步助消化，拿著手機走走拍拍，走熱了的他脫下上衣綁在腰上。耗時大約45分鐘、走了近3公里路程，晚間近10點回到下榻飯店，一到門口便有粉絲排隊上前索要簽名，人氣相當高。

回到下榻飯店後，有球迷排隊跟高志綱要簽名。（圖／本刊攝影組）

▲回到下榻飯店後，有球迷排隊跟高志綱要簽名。

延伸閱讀
經典賽倒數2／李洋不當選手人氣依舊旺　林家正現身電影院粉絲興奮喊嫁
獨家／胡瓜續約電視台關鍵原因曝光　新一季節目3月開錄
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

今永昇太挨3發陽春砲吞敗　懊悔自評「好球投太多」

今永昇太挨3發陽春砲吞敗　懊悔自評「好球投太多」

大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

大谷翔平返日首戰3支0　日本隊監督不擔心說是正常過程

大谷翔平返日首戰3支0　日本隊監督不擔心說是正常過程

大滿貫亞軍助攻！林昀儒排名重返世界第7　簡彤娟狂飆33名

大滿貫亞軍助攻！林昀儒排名重返世界第7　簡彤娟狂飆33名

【該回家了】麻將打到太晚！臘腸狗嚶嚶叫吵著要回家

熱門新聞

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊先發打線出爐

22局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

3大谷真的不投了？道奇和侍Japan談過

4菅野霸氣買單請燒肉　網友直呼太帥

5宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即

最新新聞

1宮崎地獄行程接東京巨蛋　曾豪駒盼順利

2中華隊調整終戰！李灝宇、費爾柴德連線

3美國先發出爐！史庫柏投完英國就走

4快訊／中華隊先發打線出爐

5賈吉領軍豪華美國隊！揭露凝聚心法

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366