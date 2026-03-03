不再只是憧憬大谷！李政厚盼帶韓國走出低谷：沒有更低的地方可以跌了

▲「風之孫」李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

「我從小看到的韓國棒球，總是能拿出好成績。但自從自己進入職棒、穿上國家隊球衣後，卻常常成為慘敗的主角。」

世界棒球經典賽（WBC）即將開打，韓國隊主將李政厚在韓媒面前吐露心聲，坦言代表國家出賽的壓力，甚至讓他「在比賽中哭過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國曾在北京奧運奪金、2009年WBC拿下亞軍，但近年國際賽表現低迷，WBC更已連續三屆止步分組賽。身為「風之子」李鍾範之子，李政厚如今與舊金山巨人簽下1億1300萬美元合約，成為韓國棒壇門面人物，也背負更多期待。

談到心中的標竿，他毫不避諱提及大谷翔平。

前屆WBC，大谷率領日本奪冠，決賽三振楚奧特（Mike Trout）的畫面成為經典。李政厚直言：「大谷選手是無法比較的存在。每次看到他，比起競爭對手，更像是在看一個憧憬的對象。」

他也曾回應外界將兩人相提並論的說法，「光是合約規模就無法相比，我不懂為什麼要比較。」

然而，憧憬之外，是沉重的現實。李政厚坦承，過去代表隊連番失利，讓他內心產生不安，「以前迎接國際賽總是很興奮，但後來會開始想，如果又失敗怎麼辦？」

不過這屆WBC，他選擇換個心態，「已經沒有更低的地方可以跌了。」

身為隊長，他強調球隊並非只有自己，「有很出色的後輩，也有可靠的前輩。我只要做好中間的角色，自然會有好結果。」

帶著對大谷的敬意，也帶著走出低谷的決心，李政厚將再次踏上WBC舞台。這一次，他不只是追逐偶像，而是盼為韓國隊爭回顏面。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）