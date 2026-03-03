菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

▲ 36歲老將菅野智之展現大哥風範，包下侍Japan聚餐費用。（圖／翻攝自大谷翔平IG）

記者王真魚／綜合報導

日本代表隊「侍Japan」3日將於大阪京瓷巨蛋與阪神虎進行強化試合。1日從名古屋移動至大阪後，球隊晚間舉辦決起集會，而全場30多人餐費，竟由36歲老將菅野智之 一人買單，展現大哥風範，引發球迷大讚「太帥了」、「太大方！」

雖然日本棒球圈向來有「年長者買單」的不成文規定，但這次聚餐人數超過30人，金額勢必不小。菅野卻毫不猶豫全額支付。消息傳出後，社群平台湧現留言：「菅野投手太帥了」、「居然是菅野買單，震撼」、「燒肉店直接包下來吧」、「太有大哥風範了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

效力於波士頓紅襪的吉田正尚也在Instagram限時動態寫下「菅野さんゴチです」（謝謝菅野請客）。

根據日媒報導，菅野事後受訪透露，其實一開始就打算買單，「只是等到聚會快結束時，悄悄把帳結了。」至於實際金額，他笑回：「就留給大家想像吧。」

2日對歐力士的比賽後，菅野在媒體前略帶靦腆地表示：「帳是我付的啦，不過在這些大後輩面前，其實只是小小的金額。」至於當天是誰帶頭乾杯，他則神秘表示「保密」，但也強調氣氛相當熱絡，「希望大家能夠團結一致，好好迎接正式比賽。」

▲紅襪吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）