大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

▲WBC日本隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

效力於洛杉磯道奇的大谷翔平，新賽季預計將以「二刀流」身分回歸開幕戰。不過在2026年世界棒球經典賽（WBC）期間，為了降低身體負擔，原則上將專心以打者身分出賽。儘管外界仍期待他再度登板投球，但道奇球團已提前與日本隊溝通，基本立場明確。

根據美媒《Sports Illustrated》記者莫雷諾（Matthew Moreno）報導，2023年經典賽決賽，大谷曾在最後關頭登板關門，三振當時仍效力洛杉磯天使 的隊友楚奧特（Mike Trout），替日本拿下冠軍。那一幕成為經典賽史上最經典畫面之一，也讓球迷對他再次以投手身分出戰充滿想像。

不過這屆賽事情況不同。道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman） 坦言，球隊最擔心的是經典賽特有的高張力與情緒強度，可能影響選手的身體負荷管理。

道奇已將大谷視為開季先發輪值的重要一員，因此在WBC期間傾向讓他專注打擊。

報導指出，大谷雖不計畫在經典賽登板，但仍會持續進行傳接球與投球訓練（throwing program），為例行賽做準備。至於是否擔心大谷在關鍵時刻「情緒上來」主動請纓登板，佛里德曼則表示，「我們已經和侍Japan討論過，也和翔平談過。我想大家都理解。」