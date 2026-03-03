大滿貫亞軍助攻！林昀儒排名重返世界第7　簡彤娟狂飆33名

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／取自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

國際桌總（ITTF）日前公布最新世界排名，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒在剛結束的WTT 新加坡大滿貫賽一路過關斬將殺進決賽，雖然最終不敵世界球王王楚欽，但亞軍進帳的1400分積分讓他總分來到4100分，排名超越日本新星松島輝空，回升至世界第7，寫下自2024年9月以來的個人最佳名次。

林昀儒本季已繳出1冠1亞的傲人成績，回顧他在新加坡的晉級之路，連續擊敗巴德（Lilian Bardet）、卡爾松（Kristian Karlsson）、向鵬、弗蘭齊斯卡（Patrick Franziska）以及瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），最後決賽雖然不敵中國球王王楚欽，但也獲得對方高評價。

其餘台灣男子選手，馮翊新從46下滑至50名，高承睿也下滑8名到78，17歲小將郭冠宏從75下滑至81名，張佑安82名、廖振珽91名。

女單排名方面，台灣一姐鄭怡靜本週維持在第18明，李昱諄小升2名到第53名，葉伊恬則下滑至第57名，而收穫最多的是新加坡大滿貫賽從資格賽一路殺進32強的簡彤娟，從97大幅回升至64名，黃愉偼下跌5名來到72名，上週首度闖進世界前100名的17歲國泰小將彭郁涵，本週來到98名，再度刷新個人最佳排名紀錄。