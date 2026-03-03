運動雲

輸球瞬間的溫柔！大谷翔平燦笑鼓掌為隊友喝采　日網感動到哭

▲WBC日本隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊大谷翔平（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日本WBC代表隊昨以3比4惜敗歐力士猛牛，儘管球隊吞敗，且個人繳出3打數無安打的成績，超級球星大谷翔平在比賽結束瞬間的一個舉動，卻讓全日本球迷大喊感動，他在隊友衝擊本壘失敗、比賽宣告結束之際，第一時間站在休息區最前線，露出燦爛笑容並為隊友的奮力拼搏送上掌聲，這一幕也迅速在社群媒體瘋傳，日網感嘆「大谷桑太溫暖了！」

日本隊昨在9局下半還有2分落後，2出局一、二壘有人的關鍵時刻，牧秀悟擊出左外野邊線的適時二壘安打，二壘上的周東佑京快腿狂奔回本壘追回1分，隨後代表追平分、從一壘直衝本壘的支援球員仲田慶介，在全場尖叫聲中嘗試強攻本壘，可惜最終在精準傳球下遭到刺殺，比賽也戛然而止。

就在全場因追平失敗而陷入遺憾嘆息時，轉播鏡頭捕捉到了大谷翔平的身影，大谷此役先發3打數繳白卷，8局下半被換下場休息後，並未提前進入更衣室，而是守在休息室護欄最前排關注戰況。

當仲田慶介在本壘前被觸殺、日本隊確定輸球的瞬間，大谷翔平不僅沒有流露失望，反而立刻舉起雙手，帶頭為隊友們這場逆境中的奮戰送上熱烈掌聲，臉上更掛著舒心的笑容。

這暖心的一幕馬上再日網瘋傳，網友紛紛留言讚嘆「大谷桑的掌聲太溫暖了，完全撫平了輸球的不甘心。」「大谷桑笑得好燦爛啊，這就是領袖的氣度。」「看到大谷對仲田君那種不顧一切的跑壘送上掌聲，真的太讓人感動落淚了。」「雖然侍 Japan 輸了，但大谷桑展現出的高度讓人覺得這支球隊還有希望。」「這種地方大谷翔平果然名不虛傳，太溫柔了。」

而日本隊3日將繼續在大阪京瓷巨蛋出戰，這次將對戰阪神虎，這也是6日WBC正賽對決台灣前的最後一場實戰調整。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓大谷翔平

