大谷翔平返日首戰3支0　日本隊監督不擔心說是正常過程

▲WBC日本隊大谷翔平3打數繳白卷還吞1K。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日本WBC代表隊「侍 Japan」2日在大阪京瓷巨蛋與歐力士猛牛進行熱身賽，此役雖然大聯盟球星全數解禁出賽，但日本隊仍以3比4惜敗。其中，萬眾矚目的超級球星大谷翔平擔任「2棒DH」上場，3打數卻無安打，甚至還吞下一次三振。儘管全場球迷在大谷退場時發出遺憾嘆息，但總教練井端弘和在賽後記者會上明確表示「完全不擔心」，強調這只是大谷久違實戰的正常調整過程。

大谷翔平今日在大巨蛋的表現略顯生疏。首局面對歐力士23歲右投寺西成騎，大谷在150公里速球壓制下，於 2 好 2 壞時擊出左外野飛球出局；第4局面對左投田嶋大樹，因無法對應速差，遭143公里高角度球誘使揮棒落空遭到三振；第7局則再次擊出左外野飛球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平吞下三振。（圖／達志影像／美聯社）

回顧2023年WBC前對戰阪神虎的熱身賽，大谷曾在同一場地「單膝跪地」擊出直擊中外野大牆全壘打的傳奇一幕，這次未能複製神蹟，在第8局由若月健矢接替代打退場。

面對看板球星的沈默，總教練井端弘和顯得泰然自若，他在受訪時指出，大谷自從離開美國回到日本後，大約有一週的時間沒有實際擊打投手的球，手感稍有落差在預期之內，「對於大谷，我完全不擔心，來到日本之後，在擊打投手的球這方面有一週的空窗期，3日他還能再站上打擊區，我相信他能以好的形式迎接正式比賽。」

▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

至於其餘打者，井端監督對於吉田正尚5局的豪邁陽春砲給予高度評價，認為他從練習開始狀態就很不錯。而對於未能逆轉勝出的結果，井端監督認為重點在於發現問題並即時修正。

實戰調整僅剩最後一場，井端監督也透露交手阪神虎的比賽，將安排今日未上場的岡本和真先發，並會對打序進行微調，全面以「正式比賽」的形式來進行備戰。