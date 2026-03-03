大谷翔平後面只能擺鈴木誠也？　日媒點評最合理打線

▲鈴木誠也、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

在2026年世界棒球經典賽（WBC）官辦熱身賽期間，日媒《產經體育》提出明確觀點，指出若要最大化攻擊效率，大谷翔平後方打者人選「幾乎只有鈴木誠也」，無論採「近藤健介→大谷→鈴木」或「大谷→鈴木」排列，前段打線核心邏輯已逐漸清晰。

回顧2023年WBC，時任總教練栗山英樹即便讓左打者連線，仍堅持「努特巴爾（Lars Nootbaar）→近藤→大谷」的前三棒配置，目的在於以前兩名高上壘率打者鋪路，讓大谷專職終結。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今有了改變，原因在於鈴木誠也的加入，上季敲出32轟、具備完整大聯盟實績的他，被視為隊內攻擊力僅次於大谷的存在。

▲鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

本屆賽制規定投手必須完成該局或至少面對3名打者，使得左右對決調度彈性受限，若將右打的鈴木排在大谷之後，對手在關鍵時刻想以敬遠或左投閃避大谷，將付出更大代價，換言之，鈴木的存在本身，就能放大大谷的威脅。

現代棒球強調讓最強打者多獲得打席，因此1棒人選幾乎鎖定在大谷與近藤之間，而能承接大谷壓力的，也被認為只有鈴木誠也，如何讓大谷與鈴木獲得更多攻擊機會，將是日本隊火力運作的核心。