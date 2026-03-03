運動雲

>

日本武士防線生鏽、內外野配合失靈！井端弘和：對台前一定要調整

▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

▲WBC日本隊總教練井端弘和。（圖／大會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰對決台灣僅剩4天，日本代表隊2日在與歐力士猛牛的熱身賽，引以為傲的防守端亮起紅燈，先前4場實戰皆保持「零失誤」的日本隊，今不僅因二壘手牧秀悟傳球失誤斷送分數，內外野之間更出現多次配合精度不足的狀況。面對防線動盪，總教練井端弘和指出現在出錯反而能及時檢討，並明確表示希望在比賽正式開打對戰台灣前，一定要將守備狀態調整回來。

日本隊熱身賽派出大聯盟強投菊池雄星先發，但開局便遭遇歐力士打線狙擊，接連被敲出4支安打失掉2分，真正讓日本隊士氣受挫的關鍵發生在1出局一、二壘有人時，歐力士西野真弘擊出三壘方向滾地球，三壘手佐藤輝明精準接捕並傳向二壘封殺跑者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本應是順利完成雙殺的局面，負責轉傳的二壘手牧秀悟卻在傳向一壘時手感失控，球大幅偏向右外野側，一壘手村上宗隆跳起仍無法順利把球接住，這記暴傳讓二壘跑者杉本裕太郎輕易跑回本壘，讓日本隊在開局就陷入0比3落後。

2局下，日本隊的防守穩定度持續動盪，1人出局後，歐力士中川圭太擊出右外野安打，金手套級外野手近藤健介竟出現罕見漏球，隨後歐力士麥谷祐介擊出強襲二壘方向滾地球，遊擊手源田壯亮展現頂級美技將球攔下並精準傳向一壘，但村上宗隆卻因進壘補位節奏過慢，差點造成安全上壘，雖然最終靠著菊池雄星穩住陣腳，永滾地球化解危機，但內外野配合的鬆散程度，讓現場教練團神情凝重。

面對單場守備2次失誤，總教練井端弘和在賽後接受當地日本媒體受訪時，點出在正式大賽前暴露問題並非壞事，重點在於球員的心態與意識。

「與其完全沒出錯，現在發生了（失誤）反而必須好好反省。」井端弘和說道「像近藤選手的失誤，不必過度介懷，但全員必須具備『在比賽中確實做好該做的事』的意識，尤其是在正式比賽開打前，這點非常重要，在比分接近的比賽中，守備失誤往往會成為致命傷。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓2026WBC中華隊牧秀悟

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

菅野霸氣買單！請侍Japan 30多人吃燒肉　網友直呼太帥

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

宮崎終於放晴！費爾柴德初亮相在即　張峻瑋先發對母隊軟銀

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

熱門新聞

不斷更新／陳傑憲安打帶動攻勢！中華隊7上5比0擴大領先

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

讀者回應

﻿

熱門新聞

1不斷更新／中華隊5局3比0領先

2快訊／中華隊先發打線出爐

3中華隊調整終戰！李灝宇、費爾柴德連線

42局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

5柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

最新新聞

1護國神Q失效　洋基工程釋出戴維斯

2不斷更新／中華隊5局3比0領先

3時尚籃球　TPBL宣布推跨界聯名商品

4柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

5加盟巫師首秀來了　楊恩6日主場復出

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366