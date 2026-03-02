運動雲

單日狂轟12球！Attackers FC U10 健身工廠盃挺進四強

▲Attackers FC U10火力全開強勢晉級四強。（圖／健身工廠提供）

▲Attackers FC U10火力全開強勢晉級四強。（圖／健身工廠提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第三天淘汰賽階段，戰況全面升溫。U10組由Attackers FC展現驚人火力，一路強勢挺進；U16組則連續上演下剋上戲碼，排名落後的隊伍接連擊敗分組第一，為本屆賽事再添戲劇張力。

U10歲組16強戰中，Attackers FC迎戰右昌國小，從開賽便牢牢掌控比賽節奏。上半場透過邊路推進與中路滲透配合率先攻入兩球，取得2比0領先；易邊再戰後持續高位壓迫與快速轉換，再下4城，最終以6比0完封對手。攻守兩端展現成熟度與紀律性，整體戰術執行力相當到位。

8強賽再度迎戰Unity，Attackers FC延續強勢節奏，上半場即取得3比0優勢。下半場一度形成拉鋸，第31分鐘Unity把握機會追回一球，比分來到4比1，場上氣氛略顯緊張。不過Attackers FC迅速穩住陣腳，透過中場組織與兩翼突破再添兩分，最終以6比1鎖定勝局，強勢晉級四強。連續兩場攻入12球，火力與穩定度兼具，成為U10組奪冠熱門之一。

戰況激烈的U16組賽事同時上演戲劇性逆轉。8強戰中，清水國中部以小組第四之姿挑戰分組第一的新北蘆洲，在整體防守與快速反擊策略奏效下，以2比1擊敗強敵，成功爆冷晉級，展現不服輸的拚戰精神。

Attackers FC U16亦複製相同劇本，以分組第四晉級，在8強賽面對分組第一的樂活獅，全場節奏緊湊、攻防轉換迅速。Attackers FC把握關鍵機會攻入兩球，最終以2比1力克對手。四強戰再掀高潮，Attackers FC U16對決陽信北競，雙方攻防拉鋸、互有來往，但40分鐘內始終無法突破防線，0比0進入點球大戰。關鍵時刻，Attackers FC門將成功撲救，隊友穩定命中，最終以PK3比1擊敗陽信北競，徹底上演「小組第四傳奇」。從分組賽低空飛過，到淘汰賽連續擊敗強敵，Attackers FC U16用行動證明韌性與信念才是決勝關鍵。

2026健身工廠盃少年足球菁英賽在第三天賽程中，再次寫下逆轉與實力並存的精彩篇章。無論是U10的全面壓制，還是U16的驚奇晉級，基層青訓的成果在高強度實戰中全面展現，也為後續冠軍戰增添更多期待。

