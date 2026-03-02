大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

▲大谷翔平與日本隊隊友們 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰3月世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍Japan」，今（2日）在大阪京瓷巨蛋的熱身賽中以3比4不敵歐力士猛牛，但場邊的一項「新傳統」卻意外成為焦點。為了尋找能接棒上屆「胡椒研磨器」的慶祝姿勢，大谷翔平竟對學弟北山亘基下達「鬼指令」叫他負責想慶祝動作，只是最終誕生的「喝茶手勢」動作卻因普及度過低，慘遭大谷和學長們無情吐槽「果然還是不行啊！」

這項充滿和風的慶祝動作，源於大谷和日職學弟的互動。日本火腿隊投手北山亘基在接受日媒訪問時透露，「昨天大谷前輩突然對我說『明天，你負責決定一個慶祝動作並發表。』這突如其來的指令讓我壓力大到整晚睡不著，一直在腦中盤算到底要做什麼動作。」

最終，出身於京都的北山亘基決定從家鄉文化取材，並巧妙結合大谷翔平個人的商業合作背景，他設計了一套名為「喝茶手勢」的動作，當打者站上壘包時，右手需做出握著圓筒茶杯的姿勢，左手托住底部，連續轉動兩次後做出飲茶動作。

「因為是代表日本在世界舞台戰鬥，傳統文化最合適，」北山說道，「加上大谷前輩本身有代言知名茶飲品牌的廣告，我覺得如果能在壘包上表現出正確的飲茶方式，應該會很有趣。」

然而在今日的比賽中，這項新動作首度「非正式」亮相，5局下半轟出陽春砲的吉田正尚，在跑回本壘後才被提醒補做動作；而8局下半代打上場的若月健矢擊出二壘安打，才真正完整呈現了這套點茶動作。

只是休息區內大部分選手反應冷淡，不少人甚至完全沒有參與，發起人大谷翔平看在眼裡，隨即在休息室對北山吐槽：「果然還是不行呢。」甚至再次下達嚴厲要求：「明天還有一天，今晚再去想一個新的過來。」在一旁的鈴木誠也也補上一刀，笑稱評價有點「微妙」，希望能換成一個更嗨一點的動作。

回顧2023年WBC，當時由努特巴爾（Lars Nootbaar）發起的「胡椒研磨器」動作不僅團結了球隊，更成為全日本的流行語，本屆日本代表隊顯然希望能延續這種團隊氛圍，但從「點茶姿勢」的初試啼聲來看，這場「慶祝動作大賽」似乎還在尋找正確的方向。