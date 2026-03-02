運動雲

>

大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

▲大谷翔平與日本隊隊友們 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平與日本隊隊友們 。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰3月世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍Japan」，今（2日）在大阪京瓷巨蛋的熱身賽中以3比4不敵歐力士猛牛，但場邊的一項「新傳統」卻意外成為焦點。為了尋找能接棒上屆「胡椒研磨器」的慶祝姿勢，大谷翔平竟對學弟北山亘基下達「鬼指令」叫他負責想慶祝動作，只是最終誕生的「喝茶手勢」動作卻因普及度過低，慘遭大谷和學長們無情吐槽「果然還是不行啊！」

這項充滿和風的慶祝動作，源於大谷和日職學弟的互動。日本火腿隊投手北山亘基在接受日媒訪問時透露，「昨天大谷前輩突然對我說『明天，你負責決定一個慶祝動作並發表。』這突如其來的指令讓我壓力大到整晚睡不著，一直在腦中盤算到底要做什麼動作。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最終，出身於京都的北山亘基決定從家鄉文化取材，並巧妙結合大谷翔平個人的商業合作背景，他設計了一套名為「喝茶手勢」的動作，當打者站上壘包時，右手需做出握著圓筒茶杯的姿勢，左手托住底部，連續轉動兩次後做出飲茶動作。

「因為是代表日本在世界舞台戰鬥，傳統文化最合適，」北山說道，「加上大谷前輩本身有代言知名茶飲品牌的廣告，我覺得如果能在壘包上表現出正確的飲茶方式，應該會很有趣。」

然而在今日的比賽中，這項新動作首度「非正式」亮相，5局下半轟出陽春砲的吉田正尚，在跑回本壘後才被提醒補做動作；而8局下半代打上場的若月健矢擊出二壘安打，才真正完整呈現了這套點茶動作。

只是休息區內大部分選手反應冷淡，不少人甚至完全沒有參與，發起人大谷翔平看在眼裡，隨即在休息室對北山吐槽：「果然還是不行呢。」甚至再次下達嚴厲要求：「明天還有一天，今晚再去想一個新的過來。」在一旁的鈴木誠也也補上一刀，笑稱評價有點「微妙」，希望能換成一個更嗨一點的動作。

回顧2023年WBC，當時由努特巴爾（Lars Nootbaar）發起的「胡椒研磨器」動作不僅團結了球隊，更成為全日本的流行語，本屆日本代表隊顯然希望能延續這種團隊氛圍，但從「點茶姿勢」的初試啼聲來看，這場「慶祝動作大賽」似乎還在尋找正確的方向。

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓大谷翔平北山亘基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

台灣首戰對手！澳洲確定狀元郎扛開路先鋒　教頭：專注研究中華隊

台灣首戰對手！澳洲確定狀元郎扛開路先鋒　教頭：專注研究中華隊

想看翔平請付錢！鈴木誠也賽後變大谷經紀人、幽默面對媒體追訪

想看翔平請付錢！鈴木誠也賽後變大谷經紀人、幽默面對媒體追訪

徐若熙談對決大谷翔平霸氣喊：直球　《Netflix》聚焦台灣4大剛腕

徐若熙談對決大谷翔平霸氣喊：直球　《Netflix》聚焦台灣4大剛腕

大谷翔平回國首戰熄火！3打數無安打吞1K　日本隊1分敗給歐力士

大谷翔平回國首戰熄火！3打數無安打吞1K　日本隊1分敗給歐力士

經典賽C組宣傳照曝光　張育成、費仔領銜中華隊4人

經典賽C組宣傳照曝光　張育成、費仔領銜中華隊4人

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

古林睿煬描繪最帥畫面直球三振大谷　阿嬤經典賽前暖心話曝光

古林睿煬描繪最帥畫面直球三振大谷　阿嬤經典賽前暖心話曝光

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

熱門新聞

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

大谷點名設計WBC慶祝動作！學弟「喝茶手勢」沒流行還被吐槽重想

台灣首戰對手！澳洲確定狀元郎扛開路先鋒　教頭：專注研究中華隊

想看翔平請付錢！鈴木誠也賽後變大谷經紀人、幽默面對媒體追訪

徐若熙談對決大谷翔平霸氣喊：直球　《Netflix》聚焦台灣4大剛腕

讀者回應

﻿

熱門新聞

12局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

2河智媛親曝自己更確定想留在台灣

3喝茶慶祝太微妙！大谷叫學弟重想

4澳洲確定狀元郎扛開路先鋒　教頭：專注研究中華隊

5想看翔平請付錢！鈴木變大谷經紀人

最新新聞

1大谷返日首戰繳白卷　監督不擔心

2千賀滉大Live BP飆5K　很有平衡感！

3今永昇太挨3發陽春砲吞敗　懊悔自評

4健身工廠盃落幕！2100人港都熱戰

5喝茶慶祝太微妙！大谷叫學弟重想

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【這互動太有愛❤】勇敢小猴Panchi勇闖社交圈！被猴朋友溫柔回應超治癒❤

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366