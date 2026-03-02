運動雲

想看翔平請付錢！鈴木誠也賽後變大谷經紀人、幽默面對媒體追訪

▲WBC日本隊大谷翔平、鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽日本代表隊今（2日）於大阪京瓷巨蛋熱身賽交手日職歐力士猛牛，效力芝加哥小熊的強打鈴木誠也睽違許久再披國家隊戰袍出賽，此役他擔任第3棒、中外野手，全場2打數無安打、1次保送，但在賽後受訪時展現出「美式幽默」，甚至開玩笑對媒體喊話「要見翔平請付錢」，開朗性格成功化解了日本隊惜敗歐力士的沈悶氣氛。

鈴木誠也此役首局首打席，他將直球擊成遊擊上方飛球出局，第4局則敲出二壘後方界外飛球，全場交出2打數 0安打，另有1次保送。

儘管安打尚未開張，但鈴木誠也對於能打滿長局數感到充實，「久違的比賽能打比較長的局數，感覺真的很不錯。雖然還稱不上狀態極佳，但已經能確實做出自己的揮棒動作。我會想辦法在剩下的最後一場強化賽中好好調整，以最佳狀態迎接正式大賽。」

而此役他排在第三棒，承擔了保護「2棒DH」大谷翔平的重任，針對外界關注，鈴木回答依舊冷靜，直言：「（排在大谷後面）並沒有特別的感覺，我只需要做好自己該做的事就好。」

▲WBC日本隊大谷翔平、鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊大谷翔平、鈴木誠也。（圖／達志影像／美聯社）

不過賽後也出現了一段有趣的小插曲，當時鈴木誠也與大谷翔平一同從更衣室走出來，但大谷隨即直接登上球隊巴士，沒有接受訪問，只有鈴木被大批媒體攔下進行採訪，看著大谷離去的身影，鈴木誠也忍不住對著鏡頭吐槽：「為什麼（只有我被攔下來）？」

不過即使如此，鈴木誠也展現在大聯盟磨練出的「美式幽默」，在採訪結束之際反問記者： 「那麼，要我把翔平叫出來嗎？」 當記者們露出期待眼神時，他隨即補上一句： 「請大家付錢給我吧，要叫翔平出來可是很貴的喔！」雖然最終大谷還是沒有出來受訪，不過鈴木這番調皮幽默的言論還是讓現場低迷的氣氛化解了不少。

