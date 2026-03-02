運動雲

>

經典賽台韓大戰男神降臨！人氣男團NCT Johnny 3月8日來開球

▲人氣男團NCT成員Johnny（徐煐淏）將擔任台韓大戰開球嘉賓。（圖／翻攝自WBC官網）

▲人氣男團NCT成員Johnny（徐煐淏）將擔任台韓大戰開球嘉賓。（圖／翻攝自WBC官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京預賽即將進入激戰時刻，大會主辦單位2日正式公布重磅開球嘉賓名單，而備受矚目的 3月8日「台韓大戰」，將由全球坐擁將近千萬粉絲的人氣男團NCT的成員Johnny（徐煐淏）擔綱投手丘主角。而除了Johnny之外，Red Velvet 主唱Wendy 與ATEEZ成員友榮也將分別為韓國隊的其他關鍵賽事投出致勝第一球。

WBC官方宣布，3月8日在東京巨蛋舉行的南韓對戰台灣，賽事前將由NCT成員、31歲的Johnny擔任開球儀式嘉賓。1995年出生於美國芝加哥的Johnny，自 2018年隨團在日本正式出道後，憑藉著185公分的身高與獨特的時尚感在亞洲累積極高人氣。目前他的 Instagram 追蹤數已突破921萬人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Johnny除從事音樂活動，也擔任MLB Korea棒球談話節目《Major League Talk》主持人，對於能近距離為國家代表隊助威，Johnny興奮表示「能在現場觀看經典賽賽事，特別是近距離為韓國隊應援，對我來說意義非凡，我會用比誰都大聲的聲音加油，期待看到球隊打出令人印象深刻的精彩表現。」

關鍵字： 2026WBC2026WBC日韓NCTJohnny棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

中華隊氣氛嗨翻！陳傑憲一摸李灝宇喊「他好粗」　平鎮CP彩蛋曝光

中華隊氣氛嗨翻！陳傑憲一摸李灝宇喊「他好粗」　平鎮CP彩蛋曝光

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

熱門新聞

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC大改拍攝限制

2快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

3W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

4若比賽取消怎麼辦？曾豪駒提雨天備案　「中華隊投手明天上」

5星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐

最新新聞

1NCT男神Johnny降WBC東蛋　為台韓賽開球

22局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

3古林睿煬想像三振大谷最帥畫面

4徐若熙談對決大谷翔平霸氣：直球！

5大谷翔平熄火！日本隊1分負歐力士

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366