經典賽台韓大戰男神降臨！人氣男團NCT Johnny 3月8日來開球

▲人氣男團NCT成員Johnny（徐煐淏）將擔任台韓大戰開球嘉賓。（圖／翻攝自WBC官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京預賽即將進入激戰時刻，大會主辦單位2日正式公布重磅開球嘉賓名單，而備受矚目的 3月8日「台韓大戰」，將由全球坐擁將近千萬粉絲的人氣男團NCT的成員Johnny（徐煐淏）擔綱投手丘主角。而除了Johnny之外，Red Velvet 主唱Wendy 與ATEEZ成員友榮也將分別為韓國隊的其他關鍵賽事投出致勝第一球。

WBC官方宣布，3月8日在東京巨蛋舉行的南韓對戰台灣，賽事前將由NCT成員、31歲的Johnny擔任開球儀式嘉賓。1995年出生於美國芝加哥的Johnny，自 2018年隨團在日本正式出道後，憑藉著185公分的身高與獨特的時尚感在亞洲累積極高人氣。目前他的 Instagram 追蹤數已突破921萬人。

Johnny除從事音樂活動，也擔任MLB Korea棒球談話節目《Major League Talk》主持人，對於能近距離為國家代表隊助威，Johnny興奮表示「能在現場觀看經典賽賽事，特別是近距離為韓國隊應援，對我來說意義非凡，我會用比誰都大聲的聲音加油，期待看到球隊打出令人印象深刻的精彩表現。」