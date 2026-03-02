古林睿煬描繪最帥畫面直球三振大谷　阿嬤經典賽前暖心話曝光

▲古林睿煬。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Japan）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽轉播官方頻道《Netflix Japan》2日釋出中華隊宣傳短片，其中「剛腕投手」單元收錄徐若熙、孫易磊、古林睿煬與張峻瑋訪談。不過鏡頭最觸動人心的，是古林睿煬與家人之間的互動，獲得「台灣金孫」稱號的他，阿嬤也驚喜現身在此片段，並溫暖地給予鼓勵。

影片特地走訪台中古林睿煬家中，櫃子上擺滿各式獎盃與獎牌，見證一路走來的成長。談到打球的最大動力，古林睿煬毫不猶豫地說：「我阿嬤！」他表示，不論在場上表現好壞，身後總有人支持與幫助自己。阿嬤不太會直接鼓勵，反而常問他「為什麼丟壞球」，用另一種方式督促他進步。

阿嬤林陳麗珠受訪時笑說，孫子從小調皮，很多事情都要自己來，「想幫他，他會說我要自己來，我都叫他屁孩。」她從小教導他做人要有禮貌、凡事靠自己爭取，如今能旅日發展也是靠自己努力得來。「很高興他能參加比賽，但也要更努力，目標是更上一層樓。」

古林睿煬也透露，阿嬤與太太比他還緊張，甚至緊張到吃不下飯，「我們不會認真聊，但她們會讓我知道在身邊。」他也想告訴阿嬤，「我真的長大了。」

影片還訪問位於平鎮棒球場附近的嚴記新埔粄條的老闆娘，是古林睿煬高中時期最喜歡光顧的小吃店，老闆娘笑稱他們高中生都很會吃飯，「但古林睿煬不吃紅蘿蔔。」古林回應，那裡就像家裡廚房，總有人擔心他餓著，想辦法把他餵飽。

談到對決日本與大谷翔平，古林睿煬表示，能在東京巨蛋對上衛冕軍日本隊非常期待，最想對決的就是大谷，「沒有什麼理由，他是棒球界最強選手之一，很少有機會對決。」他笑說若能用直球三振大谷會是最帥畫面，但勝負就像丟硬幣，「正反面50、50。」

他最後喊話：「很多人在背後幫助我，他們還沒放棄你之前，憑什麼放棄自己。希望可以打出讓大家感動，不管成績如何，請你們相信我們，我們做得到。」

▲古林睿煬的阿嬤。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Japan）