運動雲

>

徐若熙談對決大谷翔平霸氣喊：直球　《Netflix》聚焦台灣4大剛腕

▲▼中華隊剛腕投手。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Japan）

▲中華隊剛腕投手。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Japan）

記者楊舒帆／綜合報導

《Netflix Japan》2日釋出中華隊經典賽宣傳影片，以中華隊的「剛腕投手」為題，聚焦徐若熙、孫易磊、古林睿煬與張峻瑋。四人談到目標、對決日本與大谷翔平的心情，以及對本屆賽事的期待。

徐若熙談到入選當下，「很開心，被選到就是把最好的一面展現出來，幫助中華隊贏下每一場比賽。」對於本屆目標，他直言：「能第一名是最好，讓大家都知道中華隊是不錯的球隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫易磊則表示，這是他首次參加WBC，「四年前我還是高中生。」他認為在如此高強度賽事中，一到九棒都不能鬆懈，「他們都是第一次看我投球，我只要把自己表現出來，不會特別注意誰，不然會綁手綁腳。」甚至笑說，「在投手丘上看打者都長得差不多。」

張峻瑋強調團隊氣氛，「大家都知道自己想要的，目標很明確。」他希望臨場能放開來打，「不要太緊張，一場一場去拚。」若有機會對上軟銀學長近藤健介，他表示，「學長一定很強，但自己入選也有實力解決他們。」

談到大谷翔平，徐若熙給予高度評價，「他做到百分之九十九的人都做不到的事，就算達到那個層級，仍持續進化，是很好的學習對象。」若真的對決，他笑說會用直球壓制對方。

隊友間也互相觀察，孫易磊稱讚古林睿煬直球出色、曲球犀利；徐若熙則直言古林是自己追隨的目標，「他比我早一年來，是我學習的對象。」

關鍵字： 中華隊WBC剛腕投手大谷翔平Netflix2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

快訊／林昀儒苦戰不敵王楚欽　新加坡大滿貫亞軍仍寫男單生涯新頁

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

102英里怪物新秀來了！凱許曼滿意春訓投手　洋基新季有戲

中華隊氣氛嗨翻！陳傑憲一摸李灝宇喊「他好粗」　平鎮CP彩蛋曝光

中華隊氣氛嗨翻！陳傑憲一摸李灝宇喊「他好粗」　平鎮CP彩蛋曝光

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

熱門新聞

球迷炸鍋後放寬了！ WBC大改拍攝限制

快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　宮崎雨勢漸大啟動室內練習

W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議　中華隊請大會修正

若宮崎首戰取消怎麼辦？曾豪駒備妥B計畫　「中華隊投手明天上」

星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐　最年長菅野智之豪氣買單

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC大改拍攝限制

2快訊／中華隊官辦熱身賽首戰取消　

3W.N. Lin是誰？林維恩球衣英文縮寫印錯引熱議

4若比賽取消怎麼辦？曾豪駒提雨天備案　「中華隊投手明天上」

5星光熠熠！大谷領銜WBC日本隊聚餐

最新新聞

1NCT男神Johnny降WBC東蛋　為台韓賽開球

22局無安打鎖死日本隊！歐力士先發紅了

3古林睿煬想像三振大谷最帥畫面

4徐若熙談對決大谷翔平霸氣：直球！

5大谷翔平熄火！日本隊1分負歐力士

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

宮崎雨勢攪局備戰！曾總曝應變　未入選「不甘心」將成中華隊力量

【帥到像走秀】中華隊帥氣西裝Look現身機場！大廳瞬間變時裝秀伸展台❤

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

【現場驚叫】伊朗反擊！無人機轟炸巴林大樓瞬間陷火海

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

【以伊開戰航班大亂】班機飛一半遇杜哈機場關閉　緊急折返！旅客超無奈

【一家三口出門遇劫】桃園自小客遭大車攔腰撞飛！駕駛命危、妻女亡

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366