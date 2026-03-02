徐若熙談對決大谷翔平霸氣喊：直球　《Netflix》聚焦台灣4大剛腕

▲中華隊剛腕投手。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Japan）

記者楊舒帆／綜合報導

《Netflix Japan》2日釋出中華隊經典賽宣傳影片，以中華隊的「剛腕投手」為題，聚焦徐若熙、孫易磊、古林睿煬與張峻瑋。四人談到目標、對決日本與大谷翔平的心情，以及對本屆賽事的期待。

徐若熙談到入選當下，「很開心，被選到就是把最好的一面展現出來，幫助中華隊贏下每一場比賽。」對於本屆目標，他直言：「能第一名是最好，讓大家都知道中華隊是不錯的球隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫易磊則表示，這是他首次參加WBC，「四年前我還是高中生。」他認為在如此高強度賽事中，一到九棒都不能鬆懈，「他們都是第一次看我投球，我只要把自己表現出來，不會特別注意誰，不然會綁手綁腳。」甚至笑說，「在投手丘上看打者都長得差不多。」

張峻瑋強調團隊氣氛，「大家都知道自己想要的，目標很明確。」他希望臨場能放開來打，「不要太緊張，一場一場去拚。」若有機會對上軟銀學長近藤健介，他表示，「學長一定很強，但自己入選也有實力解決他們。」

談到大谷翔平，徐若熙給予高度評價，「他做到百分之九十九的人都做不到的事，就算達到那個層級，仍持續進化，是很好的學習對象。」若真的對決，他笑說會用直球壓制對方。

隊友間也互相觀察，孫易磊稱讚古林睿煬直球出色、曲球犀利；徐若熙則直言古林是自己追隨的目標，「他比我早一年來，是我學習的對象。」