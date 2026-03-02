運動雲

大谷翔平回國首戰熄火！3打數無安打吞1K　日本隊1分敗給歐力士

▲WBC日本隊大谷翔平、菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）東京組預賽進入最後倒數，由井端弘和總教練領軍、30人全員集結的日本代表隊「侍Japan」，2日在大阪京瓷巨蛋展開強化賽首戰。雖然大聯盟球星悉數回歸，但日本隊開賽陷入苦戰，前4局遭到歐力士投手群封鎖，儘管吉田正尚在第5局轟出超大號陽春砲帶動反撲，但日本隊最後追平分在本壘前遭到阻殺，終場日本隊以3比4不敵歐力士猛牛，實戰首航以1分之差飲恨。

此役由效力天使隊的左投菊池雄星掛帥先發，這也是他睽違2538天再次於日本國土登板。然而菊池首局明顯尚未適應比賽節奏，開局即被麥谷祐介擊出左外野安打，隨後在1出局一、三壘有人時，接連被杉本裕太郎與森友哉敲出適時安打失掉2分。隨後二壘手牧秀悟在處理滾地球嘗試雙殺時發生傳球失誤，讓歐力士單局灌進3分。

菊池雄星隨後迅速調整，第2局雖然因近藤健介接球失誤再次面臨危機，但靠著緩急球成功化解。總計菊池今日先發4局用46球，被敲6安、送出2次三振、無四死球，失掉3分（2分責失），雖然首局被密集狙擊，但後3局回穩展現出大聯盟級的身手。

▲WBC日本隊大谷翔平、菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

全場焦點、擔任「2 棒 DH」的大谷翔平今日迎來回國後的首場實戰。當現場響起他在火腿時期的加油歌時，全場氛圍沸騰。然而大谷今日手感微冷，首局首打席面對歐力士 23 歲右投寺西成騎，在2好2壞後被一顆151公里的高角度直球壓制，擊出左外野飛球出局。

第4局大谷對上左投田嶋大樹，因無法有效對應速差，遭143公里高角度速球誘使揮空遭到三振；第7局則再次擊出左外野飛球出局。當第8局廣播宣布大谷退場換人代打時，京瓷巨蛋全場響起了遺憾的嘆息聲。總計大谷今日3打數無安打，吞下1次三振。

▲WBC日本隊大谷翔平、菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲WBC日本隊大谷翔平吞K。（圖／達志影像／美聯社）

日本隊打線前4局遭到歐力士投手群完全壓制，未出現任何安打，直到第5局，吉田正尚鎖定球路擊出右外野超大號陽春砲，才幫助球隊打破鴨蛋，這也是日本對此役的首安與第一分。

第8局日本隊靠著若月健矢的長打再下一城追至2比4。9 局上最後反攻，日本隊展現強大韌性，牧秀悟在一、二壘有人、 2人出局時擊出左外野二壘安打送回第3分。此時一壘跑者仲田慶介試圖衝向本壘爭取追平，可惜遭歐力士精準傳球阻殺於本壘門口，日本隊最終以3比4遺憾吞敗。

在牛棚表現方面，預計在預賽擔綱重任的菅野智之展現了極佳狀態，他在6局下登場，雖然一上來投出保送，但隨即讓宗佑磨擊出雙殺打，總計菅野智之後援2局無安打、無失分，展現穩定的控球，成為今日日本隊投手群中最穩定的亮點。

