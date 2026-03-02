台灣首戰對手！澳洲確定狀元郎扛開路先鋒　教頭：專注研究中華隊

▲澳洲隊熱身賽也因宮崎雨勢泡湯。（圖／截自澳洲隊官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊經典賽首戰對手澳洲，在打線方面已有開路先鋒人選，2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）已確定將擔任二壘手並扛下第一棒重任，成為進攻發動機。談到3月5日對中華隊的首戰布局，尼爾森表示：「我知道巴札納會擔任二壘手並打第一棒。但在還不知道對手先發投手前，很難公布完整打線。等確定後，我會定案。」

備戰過程卻先面臨天氣考驗，上屆闖進8強的袋鼠軍團，本屆熱身階段被安排在宮崎進行，與同組強權日本、韓國能在大阪京瓷巨蛋室內備戰不同，必須看老天爺臉色。日前原訂與日職球隊的熱身賽就因大雨取消，臨時改為室內模擬賽。不過總教練尼爾森（Dave Nilsson）並未因此過度反應，強調球隊早已習慣面對變數，「這就是我們的態度，我們會調整、會適應。」

澳洲教練團迅速將原本的比賽計畫改為隊內實戰模擬，維持投手與打者的比賽強度。尼爾森坦言，少了一場正式熱身賽確實帶來影響，但他更看重球隊面對逆境的反應，「我們會把重點放在能控制的事情上，然後繼續往前。」

尼爾森也透露，接下來幾天將把情蒐重心放在中華隊身上，「我們會更專注研究中華隊。不過現在重點還是做好自己。我們掌握大量數據與資訊，對對手已有充分了解。」面對年輕投手戰力提升的中華隊，澳洲已做好準備，力拚延續上屆晉級複賽的氣勢。