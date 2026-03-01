C組戰力分析：台灣火球男軍團出擊拚返八強　日本完全體挑戰衛冕

運動雲

▲澳洲隊熱身賽也因宮崎雨勢泡湯。（圖／截自澳洲隊官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽C組賽事在東京如火如荼展開，台灣首戰澳洲揭開序幕，隨後迎接勁敵日本，再交手捷克與韓國，關鍵在澳洲戰與韓國戰，爭取晉級邁阿密希望。

▲中華隊。（圖／中職提供）

台灣：新世代「火球男」出陣，扮亞洲伏兵拚重返八強

中華隊雖然在 CBS Sports 的初步排名僅列第 18 名，但 FanGraphs 卻對其戰力評估相當積極。本屆中華隊最大的亮點在於投手群的「大換血」，由中職王牌徐若熙（今年轉戰日職軟銀）領軍，搭配多位在美職小聯盟體系迅速竄升的強投，包括運動家隊的林維恩與響尾蛇隊的林昱珉，還有日職火腿的古林睿煬與孫易磊。這群平均球速提升一個檔次的新生代投手，讓台灣隊的投手戰力被視為「史上最速」。

進攻端由「國防部長」張育成持續擔任領袖，他在 2023 年的驚艷表現仍讓外電記憶猶新。本屆打線融合了多位旅美小將，如海盜隊的鄭宗哲、老虎隊的李灝宇，他們在美職體系磨練出的選球與纏鬥能力，將是中華隊在短期盃賽中換取得分的利器。隊長陳傑憲在12強賽大放異彩，他也是促使中華隊火力串聯的催化劑之一。

中華隊剛在12強賽奪冠，並在去年主場WBC資格賽晉級後，士氣與化學反應正處於巔峰。在 C 組各隊陣勢中，其堅韌的防守與年輕投手的爆發力，極有可能成為韓國或日本的威脅。對於台灣來說，對戰澳洲與韓國的勝負，將直接決定其能否重返八強。大聯盟官網記者克雷爾（Michael Clair）預測日本分組第一晉級，中華隊分組第二晉級有著相對較大的優勢，憑藉穩定的投手陣容及2024年12強冠軍的經驗，他們有機會再次爆冷，「我看好他們能突圍拿下第2名。」

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

日本：衛冕軍的完全體陣容，統治級實力目標蟬聯

身為 2023 年經典賽冠軍，日本隊在最新的世界實力榜中毫無懸念地蟬聯第一。儘管大谷翔平在本屆賽事因傷預計將專注於打擊（DH），無法展現「二刀流」投球，且佐佐木朗希、今永昇太等強投因各種因素缺陣，但日本隊深不可測的陣容深度仍被外媒評為「移動長城」。這支球隊不僅擁有豐富的大聯盟經驗，更融合了日職最頂尖的年輕戰力。

投手端由世界大賽 MVP 山本由伸坐鎮王牌之位，並補進了天使隊左投菊池雄星以及重返國家隊的落磯隊強投菅野智之，搭配 NPB 頂尖新星宮城大彌與終結者大勢，整體防線依然穩固。《FanGraphs》分析指出，日本隊的投手群即便在輪換下，仍能維持極高的三振率與壓制力，是本組唯一被視為「晉級保證」的球隊。

打線方面，除了大谷翔平持續坐鎮核心，新一批「挑戰大聯盟」的強打群如白襪隊的村上宗隆、藍鳥隊的岡本和真也將歸隊，搭配紅襪隊吉田正尚與小熊隊鈴木誠也，這組打線幾乎等同於一支大聯盟明星隊。外電預測，日本隊不僅要在 C 組全勝晉級，其目光早已鎖定在邁阿密的冠軍決賽。

▲日本隊大谷翔平。（圖／記者林敬旻攝）

韓國：誓言打破小組賽魔咒，KBO 精銳與新血的集結

連續三屆在第一輪慘遭淘汰的韓國隊，本屆展現了強烈的雪恥決心。為了強化 2023 年最弱的投手環節，韓國隊此次不僅迎回了在韓職重新找回壓制力的老將柳賢振，更成功徵召了擁有美職資歷的右投丹寧（Dane Dunning），混血戰力惠特康 (Shay Whitcomb) 與 瓊斯 (Jahmai Jones)提升了內外野的守備深度與長打火力。

打線部分依然是韓國隊的強項，由巨人隊球星李政厚與道奇隊內野手金慧成領軍，目標是建立高上壘率的「機關槍打線」。此外，KBO 聯盟的新生代強打金倒永（2024 MVP）與安賢敏（2025 新人王）的加入，讓韓國隊在速度與長打力之間取得了更好的平衡。外媒認為，這支韓國隊的打擊穩定度極高，非常適合進行消耗戰。

至於對上台灣、澳洲等直接競爭對手，睽違15年再度披上國家隊戰袍的老將柳賢振，以及被教練團視為王牌的郭彬，如何在關鍵戰役完成既定任務，將是勝負分水嶺。牛棚方面，效力老虎3A、最快球速達158公里的高祐錫增添後援火力，KT巫師的蘇珩準與朴英賢也都是國際賽熟面孔。如何妥善分配投手戰力與局數運用，將決定韓國隊能否時隔17年再次闖進複賽。

▲韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

澳洲：狀元郎巴札納領軍，延續爆冷基因的袋鼠軍團

2023 年擊敗韓國闖進八強的澳洲隊，本屆最受矚目的焦點無疑是 2024 年 MLB 選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）。身為首位澳洲籍狀元，巴札納被 MLB.com 描述為具備全明星潛力的全能打者，

投手端旅韓左投威爾斯（Lachlan Wells），他效力韓職LG雙子，上季先發4場共投20局、防禦率3.15，送出16K、6次保送，具備一定壓制力，有機會在WBC扛先發。加上203公分的肯尼迪（Jon Kennedy）、196公分的歐洛克林（Jack O’Loughlin）、193公分的湯森（Blake Townsend）等高大型左投在列，澳洲「左投海」如何輪番上陣，將考驗中華隊打線拆解能力。

除了巴札納，白襪隊的內野手米德（Curtis Mead）也是這支球隊的核心。雖然澳洲隊在投手端缺乏具有大聯盟資歷的大牌，但他們擁有多位長期在澳洲職棒與美職小聯盟深耕的投捕手，如 薩普洛德（Warwick Saupold）。這群球員對彼此非常熟悉，且在 2023 年已經證明了他們能夠靠著精準的配球與守備，在短期賽事中扳倒實力更強的隊伍。

澳洲雖然不是奪冠熱門，但卻是任何強隊都不想碰到的對手。澳洲隊在 C 組的目標非常明確：擊敗捷克、並再次從台灣或韓國手中拿到一場勝利。若巴札納能發揮選秀狀元的價值，澳洲隊連兩屆晉級複賽絕非天方夜譚。

▲WBC澳洲隊霍爾（Alex Hall）、巴札納（Travis Bazzana）。（圖／達志影像／美聯社）

捷克：熱血軍團的進化，期待再寫驚奇

捷克隊在 2023 年憑藉著消防員、老師組成的「斜槓陣容」打動了世界，今年他們再度站上 WBC 舞台，戰力卻已悄然升級。本屆捷克隊納入了多位在美國大學體系打球的年輕新血，這顯示捷克的棒球發展已開始體系化。雖然老將索賈德（Eric Sogard）缺陣，但前大聯盟內野手瓦夫拉（Terrin Vavra） 的加盟，為這支球隊帶來了寶貴的職棒經驗。

投手方面，2023 年的英雄施耐德（Martin Schneider） 與巴托（Jeff Barto）雖然年齡偏大，但依舊是陣中的靈魂人物。這群球員在國際賽展現出的「鬥魂」常能讓對手感到棘手。美媒《Fan Graphs》 提到，捷克隊的打者雖然面對頂尖火球較為吃力，但其選球纪律與團隊作戰策略往往能讓比賽陷入膠著。

對捷克隊而言，C 組的每一場比賽都是在為捷克棒球書寫歷史。雖然外電普遍將其排名在組內後段，但捷克隊已經證明過他們能擊敗中國、並與日本隊抗衡多局。本屆賽事，捷克將目標設定在「爭取更多勝場」，並透過與美、日等強隊的交手，繼續提升國內的棒球水準。

【你是鱷魚嗎？】原民哥隨身繫帶「開酒工具」竟用牙咬開啤酒罐

