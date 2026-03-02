菊池雄星睽違2740天返東蛋震撼教育　日網憂：對韓先發沒問題嗎？

▲相隔多年重返日本投手丘的菊池，首局卻遭遇震撼教育，單局挨4安失3分。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

備戰3月世界棒球經典賽（WBC）的日本代表隊「侍Japan」，今日（2日）於大阪京瓷巨蛋展開對戰歐力士猛牛的強化賽。效力於洛杉磯天使隊的左投菊池雄星（34歲）擔綱先發，這場比賽不僅是他職業生涯首度披上國家隊戰袍，更是一場意義非凡的「凱旋之戰」。然而，相隔多年重返日本投手丘的菊池，首局卻遭遇震撼教育，單局挨4安失3分，由於他預計將在7日「日韓大戰」先發，也讓日本網友相當擔憂。

菊池雄星今天熱身賽掛帥先發，這是他自2018年8月31日效力西武隊時期以來，睽違2740天再次於京瓷巨蛋登板投球；若以日本國內球場計算，也是他自2019年3月21日身著水手戰袍參與一朗引退賽後，相隔2538天的凱旋。

原本期待在「良好的緊張感」中投球的菊池，在開局就遭遇亂流，首局面對首名打者麥谷祐介便被敲出左外野安打，隨後雖然三振西川龍馬，但緊接著被太田椋、杉本裕太郎、森友哉連續敲出3支連貫安打失掉2分，在面對西野真弘擊出的三壘滾地球，原本有機會發動雙殺止血，卻因二壘手牧秀悟傳向一壘時發生失誤，導致菊池在第一局就丟掉第3分。

這場睽違許久登板，菊池在首局便陷入苦戰，也在日本社群媒體X（原推特）引發大量討論，有網友就直言「菊池被暴打，沒問題吧？」「被打得好慘啊」，不過也有迷認為「畢竟是第一場實戰，只要正式大賽前修正好就沒問題。」

菊池雄星此役最快球速測得155公里，配球主要以滑球為中心，但在比賽過程中多次見到他在投手丘上困惑地歪頭深思。總計首局面對7人次，被敲出4支安打失3分。

首局敲出安打得杉本裕太郎在受訪時透露，鎖定一記141公里的滑球擊出先制適時安打，他表示，當下擊中的正是滑球，且因為很久沒有在京瓷巨蛋出賽，能在這麼多球迷面前展現好的表現，讓他感到非常開心。緊接著上場的森友哉也補上右外野方向適時安打，他在受訪時提到，當時輪到他上場時球隊氣勢正旺，自己也抱持積極進攻的心態，很高興能順利擊出安打。

儘管此役調整狀態未臻完美，但在經典賽正式賽中，菊池雄星目前仍視為第一輪預賽第二場、3月7日對戰韓國的熱門先發人選。