大谷翔平扛2棒DH、鈴木誠也移防中外野　WBC日本隊熱身戰超豪華打線出爐！

▲WBC日本隊當家球星大谷翔平即將披上國家隊16號球衣出戰歐力士猛牛。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）首戰對決台灣僅剩 4天，由井端弘和總教練領軍的日本代表隊「侍Japan」，今日（2日）正式在大阪京瓷巨蛋迎來對戰歐力士猛牛的熱身賽，隨著大聯盟組成員參戰，日本隊排出以大谷翔平、鈴木誠也為核心的豪華打線，先發投手則是效力天使隊的菊池雄星。

隨著效力藍鳥隊的岡本和真搭乘球隊巴士抵達球場，道奇隊的強投山本由伸也緊接著抵達。至此，日本隊30名國手正式全數歸位。

針對大聯盟球員加入後的排兵佈陣，井端監督今在熱身賽具備強大摧毀力的前段打線。大谷翔平擔任「2棒、指定打擊」，31歲的鈴木誠也則出任「3棒、中外野手」，4棒由本土砲手村上宗隆鎮守一壘，5棒則是吉田正尚。剛回國的岡本和真此役則未列入先發名單。

值得注意的是，鈴木誠也在效力大聯盟4年間僅有過1次守中外野的紀錄，對此，井端監督告訴日媒，「今天和明天還有測試空間，如果有微調必要，不論是否進入正式大賽都會隨時調整。」至於針對是否採取左右交錯的「鋸齒打線」，井端則透露將視對方投手的動搖程度再做最終思考。

日本隊今日由34歲的左投菊池雄星掛帥先發，這也是他在正式賽前的重要期末考。對手歐力士猛牛則由職棒二年級右投寺西成騎應戰，並排出包含森友哉、杉本裕太郎等核心成員在內的最佳陣容，目標攻破國家隊的防線。

【日本隊 先發名單】

1.右外野 近藤健介

2.指定打擊（DH） 大谷翔平

3.中外野 鈴木誠也

4.一壘手 村上宗隆

5.左外野 吉田正尚

6.三壘手 佐藤輝明

7.二壘手 牧秀悟

8.遊擊手 源田壯亮

9.捕手 坂本誠志郎

先發投手：菊池雄星



【歐力士 先發名單】

1.右外野 麥谷祐介

2.左外野 西川龍馬

3.二壘手 太田椋

4.指定打擊（DH） 杉本裕太郎

5.捕手 森友哉

6.三壘手 西野真弘

7.遊擊手 紅林弘太郎

8.一壘手 山中稜真

9.中外野 中川圭太

先發投手：寺西成騎