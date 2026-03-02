運動雲

台韓先發大熱門！韓WBC王牌郭彬熱身賽投2局就傳傷情、韓媒憂心　

▲▼南韓經典賽王牌投手郭彬與總教練柳仲逸出席賽後記者會。（圖／大會提供）

▲南韓經典賽王牌投手郭彬（左）與總教練柳仲逸出席賽後記者會。（圖／大會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026世界棒球經典賽（WBC）開賽在即，南韓代表隊2日在日本大阪京瓷巨蛋與日職阪神虎隊進行官方評價賽，被視為陣中王牌的先發投手郭彬，雖然在首局飆出156公里的火球展現宰制力，但第2局卻突然控球走鐘，單局被敲4安失掉3分，還傳出指甲出現傷勢，最後僅投2局就退場，儘管郭彬賽後澄清指甲裂開並非投不好的主因，且強調傷勢不影響後續出賽，但由於他被視為8日對陣台灣的先發熱門人選之一，傳傷情又出現控球不穩情況，仍引發外界高度關注。

郭彬此役先發面對阪神虎在首局表現極具威壓感，開局連續讓中野拓夢、迪凡尼（Cam Devanney）擊出飛球出局，最後更以一顆156公里的速球直接三振掉近本光司，用極少球數便送出三上三下。

然而進入第2局後戰況風雲變色，郭彬抓下第1個出局數後，面對前川右京壞球連發讓他保送上壘，隨後被中川勇斗擊出右外野安打。陷入一、三壘危機的郭彬，接連被高寺望、小野寺暖、伏見寅威擊出安打與長打，單局失掉3分遭到逆轉。郭彬總計用35球投2局，被擊3安，送出1次保送與1次三振。

賽後，南韓隊總教練柳仲逸被問到提前換人的原因時，表示：「原定計畫是讓郭彬投3局、60球左右，但投完2局下來後發現他的指甲有些狀況，為了之後的正式比賽著想，認為沒有必要勉強在第3局繼續登板。」

郭彬本人在受訪時則他直言指甲裂開並非投不好的主因，關鍵在於球數落後：「我太想避免保送，導致投球心態太過輕鬆而控球不穩，結果讓自己陷入只能投直球被對手鎖定的處境。」至於傷勢，郭彬則說，「投球時沒太在意，是投完2局後才發現裂開且流了點血，但不至於會影響到下一場比賽。」

雖然郭彬說自己的傷勢不會影響到其他比賽，南韓媒體憂心忡忡地表示，在WBC正式賽倒數3天之際，陣中頭號先發郭彬出現指甲裂開及保送過多的問題，確實令人憂心，更何況這次南韓還面臨文棟柱、元兌仁等強投缺陣，投手戰力本來就相對單薄，郭彬的狀態將恐怕將直接影響南韓在分組預賽的晉級希望。

