Switch抽起來！WBC超級預測王　快來幫中華隊加油！

活動小組／綜合報導

中華英雄集結！史上最強陣容衝擊2026 WBC。本次 WBC 陣容中，包含「台灣隊長」陳傑憲、王牌左投林昱珉、重砲捕手林家正等12強奪冠功臣悉數入列。為了讓球迷在追經典賽的同時也能拚好康，ETtoday 新聞雲推出《2026 WBC 超級預測王》活動，只要參與賽事預測，就有機會把 Nintendo Switch Lite 抽回家。





▲WBC超級預測王活動，天天預測就有機會抽Switch。（圖 / 活動小組）

即日起至3月18日8點止，只要下載新聞雲App、預測每場賽事，預測成功就能參與好禮二重抽活動。第一重「場場抽」每場賽事結束，隔天立即抽出得獎結果（若遇例假日將順延抽獎）有機會抽中雀巢金牌咖啡三合一醇厚拿鐵1箱，活動結束後還能再抽第二重「好運連發抽」有機會將Nintendo Switch Lite、SONY 無線藍牙喇叭 SRS-ULT10、SONY索尼WH-CH520無線藍牙耳罩式耳機等300 項好禮 等你來挑戰，預測正確的次數越多，中獎機會越大。。每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測的賽事越多，中獎的機會就越大，立即參加＞＞＞



只要下載 ETtoday 新聞雲 App，登入／加入會員後，即可到預測活動頁！每場賽事每人皆可獲得 1 張免費票，還能用東森幣額外換票，每 10 枚東森幣可兌換 1 票，兌換無上限。預測正確就有機會把好禮帶回家哦！快來預測賽事贏好禮！馬上參加GO GO GO＞＞

《投票步驟解說》

步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟

步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)

步驟3、進入活動頁，看到《WBC超級預測王》(參下圖B)進入預測賽事活動頁面

步驟4、針對每場賽事預測你心目中獲勝的隊伍，天天預測、中獎機會越大喔。

A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。

B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！



※我的東森幣不夠怎麼辦? 小訣竅提醒您：

1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。

2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。

3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。

4.「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。



※ 活動小組將會以簡訊或 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認手機號碼以及E-mail正確及有效。



