運動雲

>

Switch抽起來！WBC超級預測王　快來幫中華隊加油！

活動小組／綜合報導

中華英雄集結！史上最強陣容衝擊2026 WBC。本次 WBC 陣容中，包含「台灣隊長」陳傑憲、王牌左投林昱珉、重砲捕手林家正等12強奪冠功臣悉數入列。為了讓球迷在追經典賽的同時也能拚好康，ETtoday 新聞雲推出《2026 WBC 超級預測王》活動，只要參與賽事預測，就有機會把 Nintendo Switch Lite 抽回家。

▲「ETtoday10歲啦！生日祝福大募集！」活動開跑啦，Nintendo Switch Lite等你來抽。（圖／活動小組）

WBC超級預測王活動，天天預測就有機會抽Switch。（圖 / 活動小組）

● Team Taiwan立馬集氣、發揮預測超能力►►►

[廣告]請繼續往下閱讀...

即日起至3月18日8點止，只要下載新聞雲App、預測每場賽事，預測成功就能參與好禮二重抽活動。第一重「場場抽」每場賽事結束，隔天立即抽出得獎結果（若遇例假日將順延抽獎）有機會抽中雀巢金牌咖啡三合一醇厚拿鐵1箱，活動結束後還能再抽第二重「好運連發抽」有機會將Nintendo Switch Lite、SONY 無線藍牙喇叭 SRS-ULT10、SONY索尼WH-CH520無線藍牙耳罩式耳機等300 項好禮 等你來挑戰，預測正確的次數越多，中獎機會越大。。每人每天每項賽事可以預測一次，正確預測的賽事越多，中獎的機會就越大，立即參加＞＞＞

只要下載 ETtoday 新聞雲 App，登入／加入會員後，即可到預測活動頁！每場賽事每人皆可獲得 1 張免費票，還能用東森幣額外換票，每 10 枚東森幣可兌換 1 票，兌換無上限。預測正確就有機會把好禮帶回家哦！快來預測賽事贏好禮！馬上參加GO GO GO＞＞

●WBC預測王、天天預測中獎機會高►►►

《投票步驟解說》
步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，完成會員登錄步驟
步驟2、進入新聞雲APP頁面，點下方選單BAR之活動按鈕(參下圖A)
步驟3、進入活動頁，看到《WBC超級預測王》(參下圖B)進入預測賽事活動頁面
步驟4、針對每場賽事預測你心目中獲勝的隊伍，天天預測、中獎機會越大喔
A. 免費票：每場賽事皆可獲得1張免費票，無法隔日累積使用。
B. 東森幣票：票不夠用？使用「東森幣」額外增加投票券吧！10枚東森幣可兌換1張投票券，快來換票累積更多抽獎機會吧！

▲（圖／活動小組）
※我的東森幣不夠怎麼辦? 小訣竅提醒您：
1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。
2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。
3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。
4.「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。

※ 活動小組將會以簡訊或 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，並確認手機號碼以及E-mail正確及有效。

● 我想抽Switch、SONY藍牙喇叭！►►►

《2026WBC世界棒球經典賽》相關資訊一手掌握
1. 2026世界棒球經典賽 賽事資訊►►►
2. 精采影音不錯過►►►
3. 點我來去看戰績總表►►►
 

關鍵字： WBC棒球應援中華中華台北team Taiwan比賽抽獎switchsony

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

當個好隊友！鄭宗哲暖心幫費爾柴德：聽不懂很辛苦

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

「這傢伙到底是誰？」歐力士先發火球解決大谷　2局飆3K完封日本夢幻打線

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

大谷翔平WBC真的不投了？道奇和日本隊談過：相信大家能理解

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

河智媛續約樂天女孩塵埃落定　親曝等待期讓自己更確定想留在台灣

【哈米尼身亡街頭慶祝】伊朗民眾「歡呼起舞」　放火燒雕像、推倒紀念碑

熱門新聞

最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀　費爾柴德、林安可雙安加溫

NBA震撼彈！　柯瑞、嘴綠將招募詹皇組「勇士新3巨頭」

快訊／中華隊先發打線出爐　旅美雙箭頭費爾柴德扛首棒

中華隊首戰對手發威！澳洲隊熱身賽雙響、5比1轟垮巨人二軍

WBC超級預測王／幫中華隊加油300項好禮等你拿

中華隊暖身終戰！費爾柴德、李灝宇火力連線　曾豪駒曝打序考量

讀者回應

﻿

熱門新聞

1最後暖身戰！中華隊5比1勝軟銀

2柯瑞將招募詹皇　組勇士新3巨頭

3快訊／中華隊先發打線出爐

4中華隊小心！澳洲熱身賽雙轟示威

5WBC超級預測王／300項好禮等你拿

最新新聞

1WBC韓國隊教頭下戰帖　大讚混血唐寧

2韓國隊鬆一口氣！混血唐寧初登板好表現

3挨金倒永3分砲　片山樂生1.2局失5分

4Switch抽起來！快來WBC超級預測王

5WBC韓國隊單場3轟　8比5擊敗歐力士

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日媒提問「台灣戰焦點投打」　曾豪駒技巧性笑回：全部的人！

超爽！全拓董事長豪擲千萬　招待員工前進東京挺Team Taiwan

陳傑憲也被費仔帥到！　穿上運動服好壯：不愧是大聯盟選手

李灝宇守二壘搭鄭宗哲　拚經典賽+大聯盟：為國家爭取榮耀

扛首戰先發？林昱珉：有可能但還未定　強調先提升控球穩定度

【1.35億搶下馬王】內裝曝光！得標哥開心比YA：比山豬王更有價值

【不小心落水】Panchi小猴自己勇敢爬上岸！同伴靠近守在旁邊

驚悚畫面曝！69歲婦下公車遭輾爆頭慘死　司機渾然不知開回北投

【拒否犬上線】柴柴下雨天原地紮營不肯走！反咬牽繩「遛人類」XD

【反差太大XD】爸離開房間→5阿金待原地沒動！換媽一走→牠們全跟上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366