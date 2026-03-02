運動雲

台灣注意！才木浩人點出韓國打者特性　直球全力揮擊

▲▼阪神虎投手才木浩人。（圖／達志影像／美聯社）

▲阪神虎投手才木浩人。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），韓國代表2日與日職阪神虎在京瓷巨蛋進行強化熱身賽，雙方最終3比3握手言和。此役先發的阪神投手才木浩人，賽後分享對韓國打線的第一手觀察，日媒提到這些資訊有機會提供日本隊。而即將在分組賽與韓國交手的中華隊，也有值得參考的情資。

才木此役投3局，被敲5支安打、失2分。首局狀況稍顯吃力，先是被敲出內野安打，接著遭韓國隊串聯攻勢。面對第3棒 李政厚，直球被回擊成中前安打，隨後又被文保景敲出先制安打、安賢民補上長打，一口氣失掉2分。不過才木隨即調整配球策略，從第2局起成功壓制，後兩局僅再被擊出1支安打。

談到對韓國打者的整體印象，才木站在投手丘上就能強烈感受到韓國打線的特性，尤其是對直球的攻擊慾望與揮棒果斷度，他表示，「對我來說，打者在初次對戰時就對直球在第1、2、3球出棒的情況其實不太多，不過這場比賽，特別是第一局，從首名打者開始，就給我一種他們對直球非常對準時機揮擊的印象。

透過首局觀察才木在第2、3局有所因應，他說，「我就改投滑球、指叉球等球種，也算是成功製造了一些揮空。真的就是對直球會在1、2、3球『轟！』地全力揮擊的那種感覺。不是那種邊看邊揮，而是很果斷地下手。給我的印象就是——他們對直球真的很強。」

