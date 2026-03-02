運動雲

美國隊傳傷情！雙城王牌萊恩腰傷退預賽、洋基「技巧派左投」遞補入選

▲紐約洋基技巧派左投亞布洛（Ryan Yarbrough）緊急遞補進WBC美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約洋基技巧派左投亞布洛（Ryan Yarbrough）緊急遞補進WBC美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，力求奪回冠軍王座的美國代表隊1日宣布球員名單異動，原定先發輪值要角、明尼蘇達雙城隊王牌萊恩（Joe Ryan）因下背部發炎遺憾退出預賽，改由紐約洋基隊技巧派左投亞布洛（Ryan Yarbrough）緊急遞補。

萊恩上季投出生涯年，單季豪取13勝10敗、自責分率3.42，並首度入選全明星賽，被視為本屆美國不可或缺的右投戰力。然而，萊恩在日前在春訓交手紅襪隊熱身時卻突然感到右腰部緊繃，在開賽前15分鐘臨時取消登板。經過醫療團隊診斷，確認萊恩遭遇下背部發炎，為了保護選手，美國隊將萊恩移至「預備投手名單」（Designated Pitcher Pool），這也代表美國若進入複賽或淘汰賽階段時，萊恩仍有機會重新被徵召回正式名單中。

而接替萊恩的亞布洛今年34歲，去年加盟洋基後表現稱職，19場出賽中有8場先發，繳出3勝1敗、防禦率4.36的成績，WHIP僅1.20，去年11月也和洋基以1年250萬美元續約。

洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）指出，亞布洛在春訓的輪值節奏剛好對上經典賽的賽程，因此是目前最合適的即戰力，亞布洛的加入讓美國隊陣中的「洋基幫」增加到4人，包含隊長賈吉（Aaron Judge）、一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）以及投手貝德納（David Bednar）。

美國隊今日起在亞利桑那州展開集訓，誓言討回冠軍的他們，這次預賽被分在B組，將於台灣時間週六（7日）在休士頓大金球場（Daikin Park）迎戰巴西，B組成員還包含墨西哥、義大利及英國。

