阪神監督讚李政厚擊球聲就知實力　才木苦笑坦言層級差距

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

阪神虎2日在大阪京瓷巨蛋出戰韓國隊，進行C組官辦熱身賽，雙方激戰9局最終3比3握手言和；阪神監督藤川球兒與捕手伏見寅威在記者會談到比賽內容與韓國強打李政厚時，皆給予高度評價。

藤川球兒賽後回顧表示：「這是一場讓人感受到無論是阪神還是韓國代表隊，在球的攻防關鍵時刻都展現出頑強韌性的比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於賽前就點名關注的韓國代表外野手李政厚，他更直言讚賞：「擊球瞬間發出的聲音果然展現出強勁的力量，有很多值得我們學習的地方。」

此役擔任先發捕手的伏見寅威則談到韓國打線給他的印象：「是一支積極進攻的球隊，（先發投手）才木的直球，他們從第1局開始就能確實擊中，真不愧是高水準。」

阪神右投才木浩人此戰對決同齡、現役大聯盟球星李政厚，對方從他手中敲出2支安打，才木坦言雙方實力差距明顯。

才木直率表示：「老實說，給人一種層級不同的印象，在至今對戰過的選手當中，他是高出一個檔次的存在。」

首局1出局一壘有人時，才木投出151公里速球，被李政厚擊成中外野安打；第3局直球再遭強力揮擊，形成左外野安打。

回顧對決過程，才木苦笑說：「抱著一定要壓制他的想法去投，結果連讓他打成界外球都做不到，被確實擊到場內，真的有點不甘心。」

談到整體投球內容，他最後表示：「指叉球的感覺也很好，大概只需要對直球做些微調整；就是在一邊投局數一邊修正的感覺。」