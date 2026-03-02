可能對決中華隊？柳賢振隔16年回歸韓國隊　2局無失分封鎖阪神虎

▲柳賢振。（圖／截自KBO官方IG）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

睽違16年重返國家隊的老將柳賢振在WBC熱身賽舞台展現壓場功力，韓國隊今（2）日在大阪京瓷巨蛋與日本職棒阪神虎交手，柳賢振於6局下登板，在3比3平手局面下投2局僅被敲1安、無失分，成功守成，為球隊穩住戰局。

此役前段，韓國隊推派郭彬等年輕投手應戰，但在火球對決中一度出現控球不穩情況，柳賢振接手後則展現截然不同的節奏掌控能力。

他以140公里出頭的直球搭配低速變化球，不靠球速壓制，而是精準控制好壞球邊角，徹底打亂阪神打者揮擊時機。

6局下，柳賢振連續讓前川右京、中川勇斗擊出內野滾地球出局，隨後再以慢速曲球誘使高寺望擊出投手前滾地球，完成三上三下。

7局續投，他在3壞1好不利球數下仍沉著應對，精準攻擊好球帶邊角，再度讓打者擊出投手前滾地球，儘管一度被敲出安打，但並未出現動搖。

最令人印象深刻的一球出現在最後一個打席，面對小幡龍平，柳賢振在1好球情況下投出時速僅109公里的超慢速曲球，直接塞進好球帶中央，打者完全被剝奪節奏，只能勉強擊出游擊方向平飛球出局。

根據韓媒《SPORTS東亞》日前報導，總教練柳志炫曾透露，2日公辦熱身賽登板的投手，極有可能直接銜接8日台韓戰擔任先發。而柳賢振今日繳出2局無失分的穩定內容，無論控場節奏或臨場判斷皆展現老將價值，若依教練團規劃推進，他有機會在8日與中華隊正面對決。