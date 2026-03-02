中華隊氣氛嗨翻！陳傑憲一摸李灝宇喊「他好粗」　平鎮CP彩蛋曝光

▲李灝宇超壯，陳傑憲喊你好粗。（圖／截自中職社群）

記者楊舒帆／宮崎報導

經典賽完整體中華隊大集合，氣氛相當熱絡。中職小編上傳一段Welcome影片，立刻引發球迷熱烈回響。除了李灝宇「大一號」的身材格外吸睛外，還出現眾人期待的「平鎮CP」彩蛋，讓球迷看得津津有味。

李灝宇2月28日成為最後一位抵達宮崎的旅美球員，他到飯店與球隊會合時，由隊長陳傑憲親自迎接。陳傑憲先摸了摸他的胸肌，對精壯身材相當好奇，接著握著他的手腕直呼「他很粗」，現場笑聲不斷。

影片隨後依序點名旅外球員，眾人報以熱烈掌聲，包括強勢回歸的鄭宗哲，也不忘介紹混血好手費爾柴德。不過提到20歲老么林維恩時，現場傳出「維恩不用不用，他很吵」等打趣聲音，張育成也笑說「算了算了」，氣氛輕鬆。

人氣王林家正則從兩排桌子中間前進，宛如電影明星走紅毯，高舉雙手接受隊友歡呼。畫面接著轉到古林睿煬與江坤宇擁抱，從平鎮高中到國家隊都是戰友，首次在成棒國際賽合體，「平鎮CP」同框融化球迷的心。陳柏毓與張奕搭肩互相鼓勵，陳傑憲與鄭宗哲再度相聚，張育成一手拉著林子偉、另一手牽著隊友，展現中華隊凝聚力，齊心備戰經典賽。

▲平鎮CP古林睿煬、江坤宇曝光。（圖／截自中職社群）