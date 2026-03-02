雪車首秀、滑冰突圍！2026冬奧台灣代表團歸國　李洋部長讚看見台灣勇氣

▲2026米蘭冬奧歸國餐會，冬奧選手陳映竹（左一）、林欣蓉（右一）敬贈簽名會旗予運動部李洋部長（中）。（圖／中華奧會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年第25屆米蘭–柯爾蒂納冬季奧林匹克運動會圓滿落幕，台灣共派出8位選手參加越野滑雪、阿爾卑斯式滑雪、競速滑冰、花式滑冰及雪車等5項運動，均已順利完成各項賽程。運動部於2日中午舉辦代表團返國慰勞餐會，由部長親自出席，向選手、教練團隊及後勤人員表達高度肯定與感謝。

運動部李洋部長表示，冬季運動發展需要長期累積，在臺灣氣候與場地條件相對受限的情況下，選手們需長時間在國外訓練、適應不同環境，相當辛苦，感謝選手、教練和後勤人員的協助，讓臺灣能在冬季奧運舞臺被看見；而今年冬季奧運在社群討論上相當熱烈，讓更多年輕人看見臺灣選手也能挑戰冰雪世界。

本屆賽會中，中華隊選手整體表現穩定並多有突破。競速滑冰女子500公尺項目由陳映竹選手以37.914秒名列第11名，刷新我國冬奧該項目歷史最佳成績，展現轉項後持續精進的訓練成果；越野滑雪方面，余睿選手於女子50公里集體出發（傳統式）比賽中獲得第22名，是亞洲3名完賽選手中成績最佳者，展現高度耐力與堅韌意志；花式滑冰男子單人項目由李宇翔選手成為近28年來首位晉級並順利完賽之選手，象徵我國花式滑冰再度站上冬奧競技舞臺，為後續選手培育開啟更多可能。

雪車項目方面，本屆為我國首次取得冬奧參賽資格，林欣蓉選手同時參加女子單人及女子雙人雪車賽事，與搭檔林頌恩攜手完成比賽，在國際強權環伺下發揮穩定表現，為我國雪車運動寫下重要里程碑；而越野滑雪、高山滑雪等項目，雖然場地受氣候變化影響甚大，惟我國選手賽前積極備戰、熟悉場地，賽中沉著應對、因應氣候與場況調整策略，均順利完賽，展現高度心理韌性與專項能力的提升。

運動部表示，本屆冬奧我國選手整體表現穩定，展現冬季運動培育累積成果，感謝中華奧會及各單項協會在組團、行政與後勤支援上的周延安排，使選手得以專注備戰、全力投入比賽，未來將持續精進訓練資源配置與支援機制，期許選手在未來國際賽事持續突破，為我國冬季運動締造更多佳績。